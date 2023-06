﻿Leipzig will neue Blitzer anschaffen – und plant neue Standorte

Leipzig. Wer mit dem Auto gern mal etwas schneller als erlaubt über Leipzigs Asphalt brettert oder eine Kreuzung selbst dann noch passiert, wenn die Ampel schon auf Rot umgeschaltet hat, sollte sich das künftig zweimal überlegen. Das Ordnungsamt wird in den kommenden beiden Jahren die Verkehrsüberwachung in Leipzig deutlich ausweiten. Aktuell plant die Kommune die Anschaffung von knapp zwei Dutzend neuen Blitzern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Leipzig will 22 neue Blitzer anschaffen

Auf der Großeinkaufsliste stehen konkret 19 kombinierte stationäre Anlagen zur Erfassung von Rotlicht- und Geschwindigkeitsverstößen sowie drei Enforcement Trailer. Letztere, im Volksmund aufgrund ihrer Farbe und Form „Tarnblitzer“ genannt, können einfach an verschiedenen Standorten abgestellt und dort über mehrere Tage völlig autonom betrieben werden. Im Gegensatz zu den klassischen Messfahrzeugen binden sie während des Einsatzes kein Personal. Sie sind zwar nicht gänzlich unangreifbar, aber durch ihre Panzerung besonders robust gegen Vandalismus.

Leipzig plant die Anschaffung von drei weiteren „Tarnblitzern“. Die Messgeräte können tagelang autonom betrieben werden. © Quelle: André Kempner

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Derzeit liefen die Vorbereitungen für die Beschaffung dieser neuen Anlagen, so Tino Michalak, stellvertretender Leiter des Ordnungsamtes, auf LVZ-Anfrage. Zu den Anschaffungskosten äußerte sich die Stadt nicht. „Der finanzielle Aufwand wird sich erst im Zuge der Ausschreibung ergeben“, sagte Michalak. Im Doppelhaushalt für 2023/24 sind jedenfalls 1,12 Millionen Euro für Verkehrsüberwachungstechnik vorgesehen.

Stadt verfügt schon über fast 40 Blitzer

Die Kommune betreibt derzeit acht stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen, zwei kombinierte stationäre Anlagen zur Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwachung sowie sechs mobile Messfahrzeuge und vier Enforcement Trailer. Letztere sind derzeit aufgrund von Reparaturen nach mutwilliger Zerstörung allerdings nicht in Betrieb. Dazu verfügt die Kommune noch über 19 reine Rotlichtblitzer, die nur dann auslösen, wenn ein Fahrzeug bei Rot über die Ampel passiert.

Radarfalle im Leipziger Norden verschwindet

Bis 2025 laufen die amtlichen Zulassungen für ein Messfahrzeug sowie einen stationären Blitzer aus. Es handelt sich dabei um die Radarfalle, die seit vielen Jahren am Übergang der Tannenwaldstraße zur Lindenthaler Hauptstraße im Leipziger Norden steht. Sie darf nach einer erfolgten Wartung und Eichung in diesem Jahr nur noch bis Ende Dezember 2024 betrieben werden. Die zur Ausmusterung vorgesehene Anlage wird zwar ersetzt, aber nicht an derselben Stelle. „Der neue Standort ist noch nicht abschließend bestimmt“, so Michalak. Das Messfahrzeug, für das die Zulassung ebenfalls bis 2025 ausläuft, will die Stadt durch einen Enforcement Trailer ersetzen.

Verkehrsüberwachung spült Millionen in den Stadthaushalt

Erst im Frühjahr hatte das Ordnungsamt zwei am Ring prominent platzierte Blitzer in der Innenstadt abgebaut. Einer stand nahe der Thomaskirche, der andere vor der Oper. Eines der Geräte wurde in der Wundtstraße stadtauswärts aufgebaut, nur wenige Meter hinter der Kreuzung Wundt-/Karl-Tauchnitz-Straße, wo bereits seit Jahren ein Rotlichtblitzer steht. Die zweite Radarfalle ist nun auf dem Schleußiger Weg in Höhe der Stieglitzstraße eingerichtet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Die geplanten Investitionen in die Verkehrsüberwachungstechnik dürften sich für die Stadt erfahrungsgemäß binnen kürzester Zeit auszahlen. Im Jahr 2020 beliefen sich die Einnahmen der Kommune aufgrund von Geschwindigkeits- und Rotlichtverstößen auf knapp sieben Millionen Euro, im vergangenen Jahr waren es 9,56 Millionen Euro. In diesem Jahr summierten sich die Verwarn- und Bußgelder allein bis Ende Mai schon auf 4,13 Millionen Euro.

LVZ