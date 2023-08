﻿Blockade am Flughafen Leipzig/Halle: Zeit für eine Einigung zwischen Aktivisten und DHL wird knapp

Leipzig. Im Rechtsstreit zwischen Aktivisten der Initiative „CancelLEJ“ und dem Logistkkonzern DHL konnte bisher keine außergerichtliche Einigung erzielt werden: Wie die Initiative „Repression nicht zustellbar“ gegenüber der LVZ erklärte, waren die Verhandlungen über einen Vergleich zwischen den 54 Demonstranten und DHL bislang nicht erfolgreich. Auch die DHL Group bestätigte, dass es derzeit keine Einigung gibt. Die Kampagne „Repression nicht zustellbar“ hat sich im Zuge der Verfahren gegründet und richtet sich nach eigenen Angaben „gegen die Kriminalisierung von Klima-Aktivismus“.

Die 54 Personen sollen an einem späten Samstagabend Anfang Juli 2021 eine Zufahrt am Flughafen Leipzig/Halle blockiert haben, die unter anderem zum Frachtdrehkreuz von DHL führt. Die Beteiligten wollten seinerzeit gegen den Ausbau des Flughafens protestieren und auf den CO2-Ausstoß aufmerksam machen. Eine Kundgebung hatte der Landtagsabgeordnete Marco Böhme (Linke) angemeldet.

Vergleich wegen „überzogener Forderungen“ abgelehnt

DHL hatte anschließend Anzeige erstattet und Schadensersatzforderungen in Höhe von 84 000 Euro geltend gemacht. Später ruderte das Logistikunternehmen zurück und bot einen Vergleich an: Dieser sah vor, dass die Demonstranten 80 Arbeitsstunden in einem Aufforstungs- oder Naturschutzbetrieb leisten beziehungsweise 15 Euro pro Arbeitsstunde bezahlen. Die Prozesskosten könne man sich teilen, so das Angebot.

Eine Sprecherin der Initiative „Repression nicht zustellbar“ sagte dazu: „Mit Blick auf legitimen Klimaprotest auf einer angemeldeten Demo finden wir diese Forderungen einfach nur dreist.“ Klima-Protest sei so notwendig wie nie – und Verbrecherinnen seien „die, die mitten in der Krise Flughäfen ausbauen wollen“. Aufgrund „der überzogenen Forderung“ sei der Vergleich in seiner jetzigen Form abgelehnt worden.

DHL zeigt sich weiter gesprächsbereit

DHL betonte jetzt auf LVZ-Anfrage, dass der Klimaschutz der DHL Group „sehr am Herzen liege“. „Dies unterstreichen unsere substanziellen Investitionen unter anderem in nachhaltigen Treibstoff für die Luftfahrt. Wir sind weiterhin der Auffassung, dass auch Meinungen und Positionen rechtskonform artikuliert werden sollten und können rechtswidrige Blockaden unserer Betriebsstätten nicht tolerieren.“ Zudem hätte „die in Frage stehende Blockade zu zusätzlichen Flugbewegungen und damit zusätzlichen CO2-Emisionen geführt“.

Ein Sprecher des Unternehmens betonte, man habe der Gegenseite „ein aus unserer Sicht sehr faires und zumutbares Vergleichsangebot unterbreitet, das bedauerlicherweise bis heute nicht angenommen wurde“. Der Sprecher betonte, die DHL Group sei weiterhin gesprächsbereit.

Aktivisten würden auf rechtswidrige Blockaden verzichten

Nach dem Angebot von DHL haben die Aktivisten nach Angaben von „Repression nicht zustellbar“ ein eigenes Vergleichsangebot vorgelegt. Dieses sei vom Logistikkonzern aber abgelehnt worden. „Der Vorschlag der 54 Aktivist*innen beinhaltete, dass beide Seiten eine bestimmte Geldsumme an einen gemeinnützigen Verein spenden, die Gerichtskosten von DHL getragen werden und DHL von weiteren Geldforderungen absieht“, erklärte die Sprecherin der Initiative.

Zudem solle DHL richtigstellen, dass die Protest-Versammlung im Juli 2021 in ihrem Verlauf angemeldet worden sei. Und: Der Konzern müsse klarstellen, dass es durch die Blockade weder zu Behinderungen von Impfstofflieferungen noch zu einem Schaden in Höhe von 1,5 Millionen Euro gekommen sei. Die Aktivisten erheben noch weitere Forderungen: DHL solle sich im Sinne des Klimas etwa dafür einsetzen, den Flughafen nicht auszubauen, „ohne die über 6000 Einwände seitens der Bürger-Initiativen gegen Fluglärm auszuräumen.“ Im Gegenzug, hieß es weiter, würden sich die 54 Personen bereit erklären, „zukünftig nicht an rechtswidrigen Blockaden von DHL teilzunehmen“.

Allerdings habe DHL diesen Vorschlag abgelehnt. Die Sprecherin signalisierte indes Gesprächsbereitschaft: „Wir halten eine Einigung für denkbar, die 54 Aktivist*innen sind grundsätzlich bereit, einen fairen Vergleich auszuhandeln.“ Der Konzern wollte sich zum möglichen Gegenangebot der Aktivisten nicht äußern.

DHL will 85 000 Euro an Naturschutzorganisation in Leipzig-Lützschena spenden

Die Zeit, doch noch eine Einigung zu erzielen, drängt jedenfalls: Am Landgericht Halle, dort sind drei Verfahren anhängig, ist für den kommenden Freitag ein sogenannter Verkündungstermin angesetzt. Am Landgericht Leipzig wurden Anfang Juli drei Zivilklagen verhandelt, hier soll im Oktober eine Entscheidung fallen.

Unterdessen kündigte DHL an, im Falle eines Sieges vor Gericht die insgesamt geltend gemachte Summe von 85 000 Euro spenden zu wollen: Man beabsichtige, hieß es aus der Berliner Zentrale, das Geld an eine Naturschutzorganisation in Lützschena zu spenden. Die Aktivisten der Initiative „Repression nicht zustellbar“ wiederum sind davon nicht begeistert: „Wir empfinden DHLs Ankündigung als unverschämt und scheinheilig“, sagte die Sprecherin. „Die angekündigte Spende ist ein Ablenkungsmanöver DHLs davon, dass sie mit ihrem tagtäglichen Geschäft unseren Planeten und unsere Zukunft zerstören.“ Es handele sich dabei um „Greenwashing“. Sie forderte: „Einen ersten Schritt in Richtung Klimagerechtigkeit muss DHL gehen, indem sie die Klage fallen lassen.“ Nach allem, was bekannt ist, wird sich diese Forderung wohl nicht erfüllen.

