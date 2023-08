Blockierer auf Leipzigs Straßen und im Rathaus: Das war der Mittwoch

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

in jedem Leipziger Polizeiauto steht inzwischen eine Flasche Olivenöl. Denn sie kleben wieder, inzwischen täglich: Klimademonstranten der „Letzten Generation“ legen seit Anfang dieser Woche immer wieder den Verkehr in der Innenstadt lahm. Mit sieben Aktionen seit Montagmorgen lösten die Aktivisten Staus und Sperrungen aus. Am Abend demonstrierten sie erneut auf dem nördlichen Innenstadtring.

Was genau sind eigentlich die Ziele der Aktivisten? Meine Kollegin Antonie Rietzschel hat die vier zentralen Forderungen analysiert. Eine davon ist mehr Unterstützung aus der Politik. In Leipzig laufen die Demonstranten dabei gegen eine verschlossene Tür: Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) ließ heute auf LVZ-Anfrage mitteilen, an seinem „Nein“ zu einem Deal habe sich nichts geändert, auch nach den jüngsten Protestaktionen. Jung sprach zuletzt sogar von „Erpressung“.

Wollen die Bundespolitik in die Pflicht nehmen: Mitglieder der „Letzten Generation“ bei einer Blockade am Leipziger Westplatz. © Quelle: Christian Modla

Ist diese Blockadehaltung richtig? Gegen Demonstrierende, die durch Blockaden Aufmerksamkeit und Wut erzeugen? Dies diskutieren unsere Autoren Josa Mania-Schlegel und Mark Daniel in einem Pro und Contra. Zur Frage, ob Städte wie Leipzig die Forderungen der „Letzten Generation“ unterstützen sollten, haben sie unterschiedliche Meinungen, wie Sie hier ausführlich nachlesen können.

Jung sollte es sich genau überlegen. [...] Schlägt er sich auf die eine oder andere Seite, verprellt er einen guten Teil der Stadt. Sein Leipzig ist ohnehin tief gespalten. Josa Mania-Schlegel

Deutschland und seine Städte haben den Klimaschutz selbst beschlossen. Mit dem Erfüllen der Forderungen der „Letzten Generation“ würde endlich Handeln spürbar. Mark Daniel

Was meinen Sie dazu? Haben Sie für die Proteste Verständnis? Wie sollte die Stadt Leipzig mit den Demos umgehen? Schreiben Sie es uns gerne an leserbriefe@lvz.de oder im Feedback zu diesem Newsletter. Teilen Sie uns Ihre Meinung gerne auch in unserem Online-Voting mit.

Amok-Alarm an sächsischer Schule: In Bischofswerda (Kreis Bautzen) hat ein 16-Jähriger am Mittwoch mit einem Messer einen Drittklässler schwer verletzt. Anschließend soll sich der Jugendliche selbst angezündet haben. © Quelle: Sebastian Kahnert/dpa

Entsetzen nach Gewalttat: Laut Polizei hat der mutmaßliche Täter früher selbst die Schule besucht. Was bisher über die Tat und die Hintergründe bekannt ist.

Nach Korruptionsverdacht räumt Ministerin Fehler ein: Das sächsische Sozialministerium reagiert auf die scharfe Kritik an den Förderstrukturen im Integrationsbereich, über die die LVZ gestern exklusiv berichtet hatte. Im Fokus steht Staatssekretär Sebastian Vogel (SPD), dessen Lebensgefährtin Geschäftsführerin eines Vereins ist, der Fördermittel erhielt. Das sächsische Sozialministerium reagiert auf die scharfe Kritik an den Förderstrukturen im Integrationsbereich, über die die LVZ gestern exklusiv berichtet hatte. Im Fokus steht Staatssekretär Sebastian Vogel (SPD), dessen Lebensgefährtin Geschäftsführerin eines Vereins ist, der Fördermittel erhielt. Ministerin Petra Köpping (SPD) räumte heute „Defizite“ ein . In einem Prüfbericht des Sächsischen Rechnungshofs wird dem Ministerium vorgeworfen, dass sich „korruptionsgefährdete Strukturen“ ausgebildet hätten.

S-Bahnen fallen immer wieder aus: Vor allem auf den Linien der S10 und S1 warten Fahrgäste aktuell oft vergeblich auf ihren Zug. Die Bahn nennt als Gründe viele defekte Bahnen und einen erhöhten Krankenstand in der Werkstatt. Der Fahrgastverband Pro Bahn kritisiert, dass zu wenig Züge zur Verfügung stehen. Vor allem auf den Linien der S10 und S1 warten Fahrgäste aktuell oft vergeblich auf ihren Zug. Die Bahn nennt als Gründe viele defekte Bahnen und einen erhöhten Krankenstand in der Werkstatt. Der Fahrgastverband Pro Bahn kritisiert, dass zu wenig Züge zur Verfügung stehen. Ab nächster Woche soll sich die Situation zumindest teilweise verbessern, wie André Böhmer berichtet.

Fast jeden Tag wird in eine Kneipe eingebrochen: In Leipzig haben es Kriminelle zunehmend auf gastronomische Einrichtungen abgesehen. Allein die „Substanz“ in Reudnitz war in diesem Jahr schon fünfmal betroffen. Die Polizei vermutet in vielen Fällen Beschaffungskriminelle hinter den Taten, wie Frank Döring bei seinen Recherchen erfahren hat. In Leipzig haben es Kriminelle zunehmend auf gastronomische Einrichtungen abgesehen. Allein die „Substanz“ in Reudnitz war in diesem Jahr schon fünfmal betroffen. Die Polizei vermutet in vielen Fällen Beschaffungskriminelle hinter den Taten, wie Frank Döring bei seinen Recherchen erfahren hat. Der mögliche Grund: Crystal Meth wird immer teurer.

Engagierte Leipziger: Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) bedankt sich bei 150 Ehrenamtlern bei einem Sommerfest im Hof des Grassimuseums.

Schönauer Parkfest: Bei einem der größten Stadtteilfeste Leipzigs startet ab Donnerstag Bei einem der größten Stadtteilfeste Leipzigs startet ab Donnerstag das musikalische Programm mit FehlerFrei und Wolfsons.

Neue Podcast-Folge: Vor dem Heimauftakt von RB gegen Stuttgart (Freitag, 20.30 Uhr) haben Guido Schäfer und Meigl Hoffmann einen prominenten Gast in ihrem Podcast „Die Rückfallzieher“. Wer es ist, hören Sie ab Donnerstagabend Vor dem Heimauftakt von RB gegen Stuttgart (Freitag, 20.30 Uhr) haben Guido Schäfer und Meigl Hoffmann einen prominenten Gast in ihrem Podcast „Die Rückfallzieher“. Wer es ist, hören Sie ab Donnerstagabend in einer neuen Podcast-Folge hier auf LVZ.de.

Ihr Robert Nößler

Ihr Robert Nößler

Mitglied der Chefredaktion

