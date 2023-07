﻿„Blue Punisher“: Droge ist auch in Leipzig in Umlauf

Leipzig. In Pulsnitz (Landkreis Bautzen) wurde am Sonntag bei einer Verkehrskontrolle eine Tüte mit Ecstasy beschlagnahmt – sehr wahrscheinlich handelte es sich um die Droge „Blue Punisher“. Nach Einschätzung einer Expertin ist „Blue Punisher“ längst auch in Leipzig angekommen. Schwerwiegende Verläufe nach einem Konsum sind hier zwar bislang nicht bekannt geworden. Die blauen Pillen haben es aber in sich – in Brandenburg starb erst vor Kurzem eine 15-Jährige nach dem Konsum, in Mecklenburg-Vorpommern ein 13 Jahre altes Mädchen.

„Wir müssen davon ausgehen, dass ,Blue Punisher‘ in Leipzig auf dem Markt ist“, erklärt Laurel Graubaum, Sozialarbeiterin bei den Drug Scouts – einem von der Stadt finanzierten Suchtpräventionsprojekt. Die Drug Scouts klären zu Risiken auf, bieten Workshops und Vorträge zum Thema an, sind in Discos und bei Veranstaltungen vor Ort.

Nimmt mein Kind Drogen? Worauf Eltern achten sollten Ganz einfach ist es nicht, einen Drogenmissbrauch beim eigenen Kind zu erkennen. Denn in den kritischen Lebensphasen befinden sich die Heranwachsenden zugleich in der Pubertät – mit allen möglichen Verhaltensänderungen. Göran Michaelsen, Chefarzt der Soteria-Klinik am Helios-Park-Klinikum Leipzig, weist dennoch auf mögliche Veränderungen in drei Bereichen hin. Diese seien aber kein zwingender Hinweis auf Drogenkonsum, betont der Experte. 1. Psyche Wenn ein Kind sich zurückzieht und verschlossen wirkt, wenn es noch missgelaunter ist als ohnehin durch die Pubertät, dann kann das ein Zeichen für Drogenkonsum sein. Erst recht, wenn die Veränderungen relativ plötzlich auftreten. 2. Schule, Ausbildung und Arbeit Ein nicht ohne Weiteres zu erklärender Leistungsknick sowie ein deutlich nachlassendes schulisches Interesse kann auf Drogenmissbrauch hindeuten. 3. Freizeit Wenn der Kontakt zu alten Freunden deutlich eingeschränkt oder ganz abgebrochen wird, sollten Eltern aufmerksam sein. „Der Freundeskreis ändert sich dann manchmal auf merkwürdige Art und Weise“, erklärt Göran Michaelsen. Beispiel: Ein 13-jähriges Kind verkehrt plötzlich mit deutlich älteren Jugendlichen. „In der Szene spielen Altersunterschiede nicht so eine große Rolle“, konstatiert der Chefarzt. Auch ein sich schnell verändernder Musikgeschmack oder das plötzliche Desinteresse an bisher beliebten Hobbys können Anzeichen sein.

„Die Pillen mit dem Logo gibt es schon seit vier, fünf Jahren“, schätzt Graubaum. Besonders gefährlich an „Blue Punisher“ sei, dass sie oft sehr viel Wirkstoff enthalte. Die Menge der Substanz MDMA könne das Drei- bis Vierfache einer hohen Dosis betragen, warnt Graubaum. „Da ist schon eine Pille viel zu viel.“ Das sei allerdings kein Alleinstellungsmerkmal – es gebe eine Reihe weiterer hoch dosierter Ecstasy-Pillen.

Besonders heimtückisch: Die in verschiedenen Farben erhältlichen „Punisher“ – Kennzeichen ist ein Totenkopf-Logo – werden auf dem Schwarzmarkt hergestellt, unterliegen also keiner Qualitätskontrolle. Deshalb herrscht Unklarheit über die genaue Zusammensetzung – nicht in jeder Pille ist dieselbe Menge MDMA enthalten, und selbst innerhalb einer Tablette sei der Wirkstoff oft extrem ungleich verteilt, erläutert Laurel Graubaum. Obwohl bei den illegalen Drogen in der Statistik die Todesfälle durch Heroin deutlich dominieren, gebe es inzwischen auch mehr Menschen, die an einer Überdosis Ecstasy sterben, sagt die Sozialarbeiterin. Allein in Berlin seien es pro Jahr wohl mehr als zehn Tote.

Hohe Wirkstoffkonzentration ist gefährlich

In Leipzig sind bislang weder bei der Stadtverwaltung und den Beratungsstellen noch bei der Polizeidirektion Problemanzeigen oder akute Hinweise im Hinblick auf „Blue Punisher“ eingegangen. Das teilte Luca Graf vom Gesundheitsamt mit. Auch die Uniklinik Leipzig sieht derzeit keine Patienten in der Notaufnahme, bei denen von einem solchen Konsum ausgegangen wurde. Göran Michaelsen ist Experte für Suchterkrankungen, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie sowie Leiter der Soteria Klinik am Helios-Park-Klinikum. Dort spielt Ecstasy, also auch „Blue Punisher“, kaum eine Rolle, wenngleich die Droge in den Krankengeschichten der Patienten sehr wohl auftaucht. Und ungefährlich sei Ecstasy natürlich nicht, erklärt der Chefarzt mit Blick auf vielfältige psychische und physische Folgen. Dennoch hat die Soteria-Klinik mehr mit Heroin- oder Alkoholmissbrauch zu tun. Gefährlich an den „Blue-Punisher“-Pillen sei die teils hohe Wirkstoffkonzentration, sagt auch Michaelsen.

„Erziehung von gestärkten, selbstbewussten und resilienten Jugendlichen“: Göran Michaelsen, Chefarzt der Soteria-Klinik am Helios-Park-Klinikum Leipzig. © Quelle: Christian Hüller/Helios

Der Experte empfiehlt eine frühe Prävention. Dazu gehöre nicht nur die Aufklärung zu den Risiken von Drogenkonsum – sondern vor allem die Erziehung von gestärkten, selbstbewussten und resilienten Jugendlichen. Diese könnten besser und schneller selbst erkennen, was ihnen guttut. Ein funktionierender Freundeskreis sei wichtig, erklärt Michaelsen, der zudem Mannschaftssportarten oder Streitschlichter-Ausbildungen für sinnvoll hält.

