﻿Rote Rosen sind am Valentinstag besonders teurer: Leipziger Floristen raten zu diesen Alternativen

Der Riesenstrauß rote Rosen zum Valentinstag wird in diesem Jahr wohl kaum verschenkt. Dass Blumen zum Tag der Verliebten am 14. Februar besonders teuer sind, ist zwar nichts Neues. Doch diesmal schlagen die hohen Energiekosten bei den Produzenten so richtig durch.

Leipzig. Zum Valentinstag braucht quasi die ganze Welt Blumen. Vor allem rote Rosen sind gefragt, der Klassiker schlechthin für Verliebte. Kunden, die am 14. Februar in einen Blumenladen gehen, dürften sich allerdings die Augen reiben: Eine hochwertige, langstielige rote Rose mit großem Kopf kostet 5 bis 8 Euro – pro Stück! Das ist teurer als im Vorjahr, aber vor allem deutlich teurer als in der Zeit vor Corona.

Gewächshäuser leiden unter hohen Energiepreisen

„Rote Rosen sind abartig teuer geworden“, sagt Karsten Hallebach vom Floristikgeschäft „Saltoflorale“ in der Katharinenstraße. Grund: Die Blumen kommen im Winter aus Gewächshäusern, die beheizt werden müssen. Wegen der hohen Energiepreise hätten manche Anbaubetriebe die Produktion eingestellt oder heruntergefahren und ihre Gewächshäuser nicht mehr beheizt. Dadurch sind insgesamt weniger Blumen auf dem Markt, für die jetzt eine große Nachfrage besteht. „Die Preise steigen schon ein bis zwei Wochen vorm Valentinstag und sinken danach wieder. Denn die Produktion wird auf den einen Tag fokussiert, kurz vorm Valentinstag kann geerntet werden“, erläutert Stephan Hanisch von Blumen-Hanisch im Hauptbahnhof. Er habe aber noch nie erlebt, dass es zu wenig Blumen gibt.

Floristen empfehlen gemischte Sträuße

„Einen Arm voll roter Rosen, das wird es in diesem Jahr wohl eher nicht geben“, vermutet daher Karsten Hallebach. Wer aber offen sei für einen schönen gemischten Strauß mit vielleicht nur einer Rose drin, der könne diesen zu einem vernünftigen Preis bekommen. Da sei nun das handwerkliche Geschick der Floristen gefragt. „Wir müssen das Beste aus der Situation machen und aufpassen, dass wir nicht zubuttern. Dass wir uns am Valentinstag eine goldene Nase verdienen, ist jedenfalls ein Gerücht“, sagt der Inhaber von „Saltoflorale“.

Qualitätsrosen kommen aus Afrika und Südamerika

Auf 30 bis 50 Prozent beziffern Floristen den Preisanstieg im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit. Wie bei den Lebensmitteln schlagen die gestiegenen Energie-, Transport- und Personalkosten durch. Alle hätten die gleichen Probleme, bestätigen verschiedene Großhändler vom Blumengroßmarkt Radefeld.

Klassische Produzenten von Qualitätsrosen gibt es in Mitteldeutschland nicht – die sitzen in Holland, Ecuador oder im Hochland von Tansania und Kenia. Jeden Tag werden allein bei Royal Flora in Holland mehr als 20 Millionen Blumen und Pflanzen verkauft. Wer das meiste zahlt, bekommt den Zuschlag. Und gerade rund um den Valentinstag seien das oft Franzosen oder Russen.

Auch andere Frühlingsblumen kosten mehr

Auch Floristenmeister Kai-Uwe Brenner in der Bornaischen Straße setzt zum Valentinstag auf schöne gemischte Sträuße, die mit 20 bis 25 Euro noch bezahlbar seien. Denn Freesien, Anemonen, Tulpen und Ranunkeln seien zwar ebenfalls teurer geworden, aber nicht so extrem wie Rosen. Wenn es unbedingt Rosen sein sollen, dann eher rosafarbene, weiße, gelbe oder zweifarbige, die nicht ganz so teuer sind.

Beim Blumenhaus Brenner kann man auch Fleurop-Aufträge aufgeben. „Für den Valentinstag haben wir mehr Bestellungen als sonst, aber kein Vergleich mit dem Muttertag. Der schlägt alle Rekorde. Und der Frauentag liegt zwischendrin“, schildert der Chef.

Wer wirklich wenig Geld zur Verfügung hat, kann eventuell auf dem Wochenmarkt oder beim Discounter einen preiswerten Strauß für die Liebste oder den Liebsten erwerben. Auch diese seien proportional teurer geworden und würden von den Händlern bestenfalls ins Wasser gestellt, aber nicht gepflegt, schätzen Floristik-Fachleute ein.