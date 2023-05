﻿Blutbad in Leipzig-Leutzsch: Angeklagter „äußerst gewaltbereit und gefährlich“

Leipzig. Den Hals von Christian F. (30) ziert ein Tattoo mit der Zahl 187. „Das ist angelehnt an den Mordparagrafen des kalifornischen Strafgesetzbuchs“, sagte Oberstaatsanwalt Ulrich Jakob am Donnerstag im Landgericht Leipzig. „Es ist sinnbildlich für das Leben des Angeklagten.“ 13 Jahre Haft forderte der Anklagevertreter für den zeitweise obdachlosen Tätowierer und Porno-Darsteller – unter anderem wegen versuchten Mordes, gefährlicher Körperverletzung und versuchter schwerer Vergewaltigung. Christian F. soll verantwortlich sein für jenen blutigen Gewaltexzess, der sich am 1. September 2022 in einer Wohnung in Leutzsch ereignete.

In dem seit Anfang März laufenden Prozess hätten sich die Anklagevorwürfe „in vollem Umfang bestätigt“, erläuterte Jakob. Demnach habe Christian F. seinen Bekannten Matthias T. (64) in dessen Wohnung in der Georg-Schwarz-Straße fast umgebracht. Und das aus einem nichtigen Grund: Der Gastgeber hatte auf Verlangen keine Zigaretten. „Es ging ihm darum, Gewalt um ihrer selbst willen auszuüben und ihn zu bestrafen“, so der Oberstaatsanwalt. Christian F. habe gewusst, dass seine Tat geeignet war, den Bekannten zu töten, und dass dieser ohne fremde Hilfe sterben würde. Das Opfer, das sich vor Gericht nicht mehr daran erinnern konnte, erlitt Schläge mit Bierflaschen und erhebliche Stich- und Schnittverletzungen durch Messerattacken.

Freundin bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt

Nach der Bluttat soll Christian F. versucht haben, seine damalige Freundin Cornelia B. (32) zu vergewaltigen. Zuvor hatte er der Anklage zufolge die Frau einmal bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt und diese sowie Passanten an den Leutzsch-Arkaden mit Flaschenwürfen angegriffen. Bei seiner Festnahme habe er Polizeibeamte massiv beleidigt und bedroht. Jakob hält deshalb neben der langen Haftstrafe eine Sicherungsverwahrung für notwendig. Christian F. sei „äußerst gewaltbereit und gefährlich“. Würde das Gericht dies anordnen, bliebe er auch dann hinter Schloss und Riegel, wenn er seine Freiheitsstrafe verbüßt hat, um die Allgemeinheit vor ihm zu schützen.

Verteidigerin Pamela Pabst fand, dass man sich eine solche Sicherungsverwahrung lediglich vorbehalten solle. Ihr Mandant habe von seinem Opfer abgelassen, was im rechtlichen Sinne ein wirksamer Rücktritt vom versuchten Tötungsdelikt sei. Sie plädierte auf fünf bis sechs Jahre Haft wegen gefährlicher Körperverletzung. Zudem müsse man ihrer Ansicht nach Christian F. durch Maßregelvollzug zu einem Alkoholentzug zwingen. Denn auch seine Vorstrafen hingen mit Alkoholkonsum zusammen. Bei dem Mordversuch war Christian F. ebenfalls alkoholisiert, aber nicht schuldunfähig. Laut Pabst könne aber die alkoholische Beeinflussung durch die Mukoviszidose-Erkrankung ihres Mandanten stärker gewesen sein.

JVA warnt vor möglicher Geiselnahme

Ein Maßregelvollzug kommt für die Staatsanwaltschaft nicht infrage, da es Christian F. schon schwerfalle, die Regeln in der U-Haft einzuhalten. So griff er nach Angaben eines Beamten in der Justizvollzugsanstalt (JVA) eine Krankenschwester an und verletzte diese, weil Essen und Medikamente aus seiner Sicht unpünktlich kamen. Zudem warnte die JVA, dass er eine Geiselnahme plane. Die Sicherheitsvorkehrungen seien daher verstärkt worden, so der Vorsitzende Richter Hans Jagenlauf.

Christian F. stritt die Bluttat in Leutzsch zum Ende des Prozesses erneut ab. Er habe Matthias T. mit Fäusten bewusstlos geschlagen, Cornelia B. habe dann auf ihn eingestochen. „Ich habe die Tat nicht begangen“, sagte er. „Es ist absurd, dass man mich anhand einer Lüge von Cornelia B. verurteilt.“

Die 1. Strafkammer will am Freitag ihre Entscheidung verkünden.

