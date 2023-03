﻿Blutbad in Leipzig-Leutzsch: Obdachloser wegen Mordversuchs angeklagt

Wegen einer Nichtigkeit soll ein 30-jähriger Obdachloser in Leipzig einen Bekannten beinahe ermordet haben. Das Blutbad in einer Wohnung im Stadtteil Leutzsch war der Höhepunkt einer Serie von Gewalttaten.

In Handschellen zum Prozessauftakt: Christian F. (rechts) steht wegen versuchten Mordes in Leipzig vor Gericht.

Leipzig. Ohne ärztliche Hilfe wäre das Opfer wohl verblutet: Ein schockierender Gewaltexzess im Leipziger Obdachlosenmilieu beschäftigt das Landgericht seit Mittwoch. Laut Anklage hat ein 30-jähriger Mann wegen einer Nichtigkeit beinahe seinen Bekannten getötet, der ihm Obdach geboten hatte. Der versuchte Mord am 1. September vorigen Jahres ist nur der Höhepunkt einer Serie von Gewalttaten, die sich binnen weniger Tage ereignete.

Schon Ende August 2022 fiel Christian F. nach Erkenntnissen der Ermittler das erste Mal durch eine erschreckende Aggressivität auf. Auf einer Bank in der Franz-Flemming-Straße soll er seine Freundin Cornelia B. (32), die er auf der Straße in Hamburg kennengelernt hatte, so massiv gewürgt haben, dass die Frau bewusstlos wurde. „Er wollte sie zumindest verletzen“, sagte Oberstaatsanwalt Ulrich Jakob zum Prozessauftakt.

Attacke mit Bierflaschen am helllichten Tag

Am 1. September eskalierte die Situation dann vollends. Zunächst habe der Angeklagte in den Nachmittagsstunden an den Leutzsch-Arkaden in der Georg-Schwarz-Straße mehrere gläserne Bierflaschen in Richtung von Cornelia B. geworfen, so Jakob. Dabei habe der Angreifer auch drei unbeteiligte Passanten gefährdet, die sich in unmittelbarer Nähe befanden. Verletzte gab es nicht, da alle rechtzeitig ausweichen konnten und nicht getroffen wurden.

Wenige Stunden später, zwischen 20 und 23 Uhr, kam es dann in einer Wohnung in der Leutzscher Georg-Schwarz-Straße zu einem regelrechten Blutbad. Und das aus dem Nichts: Laut Anklage fragte Christian F. seinen Gastgeber Matthias T. (64) nach Zigaretten. Als dieser entgegnete, er wisse nicht, wo welche sind, soll der Angeklagte mit Bierflaschen auf ihn eingeschlagen haben. Der Angeklagte habe auch nicht aufgehört, als die Glasflaschen unter der Wucht der Schläge zerbrachen, sondern mit den Resten weiter auf Kopf und Körper des deutlich älteren Mannes eingeprügelt.

Opfer erlitt Hirnblutung und zahlreiche Stichwunden

Mit einem Schälmesser und einem größeren Messer mit 20 Zentimeter langer Klinge soll Christian F. seinem Opfer multiple Stich- und Schnittverletzungen zugefügt haben – unter anderem eine Stichwunde in der Nähe der Halsschlagader. Matthias T. erlitt außerdem eine beidseitige Hirnblutung sowie komplexe Frakturen im Gesicht.

Diese Verletzungen hätten nach Überzeugung der Ermittler ohne ärztliche Behandlung zum Tod führen können. Der Angeklagte habe letale Verletzungen bei seinem Opfer in Kauf genommen, ist die Staatsanwaltschaft überzeugt. Er habe Matthias T. bestrafen, sich an ihm abreagieren und ihn erniedrigen wollen.

Stundenlang lag der Schwerverletzte in seinem Blut, bis Cornelia B. am nächsten Tag Hilfe holen konnte und der Leutzscher zur Operation in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Die Frau hatte den Gewaltausbruch in der Wohnung mit ansehen müssen. Sie wurde selbst geschlagen und ihr wurde mit einer Bastelschere in die linke Wange gestochen. Wie der Oberstaatsanwalt schilderte, habe Christian F. sie gezwungen, mit ihm die Wohnung zu verlassen und ihr mit dem Tode gedroht, wenn sie den Mund aufmacht. Er soll sie gewürgt und an den Haaren gezogen haben. Und er habe sie aufgefordert, für ihn anschaffen zu gehen.

Polizisten bei Festnahme mit dem Tod bedroht

Später, gegen 23.30 Uhr, habe er sie in der Hans-Driesch-Straße zum Oralverkehr zwingen wollen, andernfalls würde er sie erstechen. Zwei große Messer hatte der Angeklagte laut Staatsanwaltschaft aus der Wohnung von Matthias T. mitgenommen. Als Cornelia B. am Rathaus Leutzsch in eine dunkle Ecke gezerrt wurde, habe sie einen Streifenwagen gesehen und um Hilfe rufen können. Erst mit Verstärkung gelang es den Beamten, Christian F. zu fixieren. Der Mann habe sich massiv gewehrt, die Beamten übel beschimpft, ihnen und ihren Familien gedroht, heißt es in der Anklage. Bei seiner Festnahme habe er den Einsatzkräften sogar angedeutet, sie „abzuknallen“.

Christian F. wird neben versuchtem Mord unter anderem gefährliche Körperverletzung, versuchte Vergewaltigung und Bedrohung zur Last gelegt. Für den Prozess hat die 1. Strafkammer noch acht Verhandlungstage bis Ende März geplant. Zum nächsten Sitzungstermin will sich der Angeklagte zu den Tatvorwürfen äußern.