﻿Blutbad in Leipziger Hotel: Lebenslänglich nach Mord an Prostituierter

Leipzig. Kurz vor dem Urteil brach er doch noch sein Schweigen. „Den Mord gestehe ich. Es tut mir leid wegen der Kinder“, sagte Danny M. (43) am Dienstag im Prozess um den gewaltsamen Tod der zweifachen Mutter Malina N. (31) am 8. November 2022 in einem Hotel in der Portitzer Straße im Leipziger Stadtteil Sellerhausen-Stünz. Dann verurteilte ihn die 16. Strafkammer des Landgerichts wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe.

„Sie haben sich desjenigen beraubt, das sie für sich gewinnen wollten“, wandte sich der Vorsitzende Richter Hans Weiß an den Angeklagten. 50 Zeugen seien in dem seit 8. Mai laufenden Prozess vernommen worden. Es bestehe kein Zweifel an der Täterschaft von Danny M. Demnach hat der gelernte Florist die bulgarische Prostituierte an jenem 8. November zwischen 5.55 Uhr, als er die schlafende Frau im Hotelzimmer fotografierte, und 8.10 Uhr, als er sich aus dem WLAN des Hotels ausloggte, getötet. Nach vier Messerstichen in Hals und Oberkörper verblutete die Frau. Stunden später brachen Hotelmitarbeiter die Tür von Zimmer 105 auf, weil Danny M. nicht rechtzeitig ausgecheckt hatte. Aufnahmen vom Tatort zeigen, welch schockierender Anblick sich ihnen bot: Auf dem Fußboden lag der furchtbar zugerichtete Leichnam – Bett, Teppich und Gardinen waren voller Blut.

Wut oder Demütigung – Tatmotiv bis zum Schluss unklar

Unklar blieb aus Sicht des Gerichts das Motiv. Während die Staatsanwaltschaft von Wut ausging, weil Malina N. seinen Wunsch nach Heirat ablehnte, vermuteten die Richter eine tiefe Kränkung und Demütigung. Sein ganzes Leben lang habe sich Danny M. nach einer Beziehung gesehnt und auch schon vorher Kontakte im Prostituiertenmilieu unterhalten.

Weil es vor dem Mord zu keinen Übergriffen kam, habe Malina N. dem Angeklagten nichts Böses zugetraut. Sein Angriff traf sie so überraschend, dass sie nicht einmal um Hilfe schreien oder sich wehren konnte. Mithin sei das Mordmerkmal der Heimtücke erfüllt, so die Kammer, nicht aber das des niedrigen Beweggrundes, wie es die Staatsanwaltschaft meinte. Irritierend war für das Gericht das Verhalten des Täters.

So soll er die Tatwaffe mitgebracht haben, sich dann aber beim Check-in mit echten Kontaktdaten angemeldet haben. Am Morgen nach dem Mord ging der wegen versuchter Vergewaltigung vorbestrafte Mann scheinbar ungerührt zur Arbeit. Ermittler kamen ihm auf die Spur, weil seine Handys eingeschaltet waren. Tatwaffe und Zimmerschlüssel blieben verschwunden, dafür hatte Danny M. Gesundheitsausweis, Pass und Handy seines Opfers bei sich.

Spätes Geständnis wichtig für Angehörige

„Man fragt sich, wie es sein kann, dass die Fixierung des Angeklagten auf Malina N. so weit ging, dass sie am Ende sterben musste“, sagte Staatsanwältin Vanessa Fink, die ebenfalls lebenslänglich forderte. Opferanwalt Radoslav Radoslavov hatte zudem die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld ins Ermessen des Gerichts gestellt. Dem folgte die Kammer aber nicht. Auch aus Sicht von Verteidiger Reinhard Baehr bestehen keine ernsthaften Zweifel, dass sein Mandant der Bulgarin das Leben genommen hat. „Aber wie es dazu kam, wissen wir nicht“, sagte der Anwalt. Mordmerkmale seien nicht sicher feststellbar. Er plädierte daher auf eine Freiheitsstrafe lediglich wegen Totschlags.

„Nicht nur Malina ist zu Tode gekommen, sondern auch Melissa und Leonora“, verwies der Richter auf die Pseudonyme der ermordeten Prostituierten aus Bulgarien. Für ihre Angehörigen sei es wichtig, dass sich der Mörder doch noch zu seiner Tat bekannt hat. Auch wenn dies im allerletzten Moment geschah. 

