﻿BMW in Leipzig: Nachfrage nach Fahrzeugen ist groß

Pflege

In den Zschadraßer Kliniken gehen neue Pflege-Azubis an den Start

Pflegefachkräfte sind ein rares Gut in Deutschland. Im Verbund der Diakoniestiftung in Sachsen treten in diesen Tagen zehn junge Leute eine Ausbildung in diesem Bereich an, unter anderen an den Kliniken Zschadraß.