Betäubungsmittel sichergestellt

Drogen-Razzia im Leipziger Industriegebiet: 34-Jähriger festgenommen

Die Polizei hat bei einer Durchsuchung in einem Industriegebiet in Leipzig-Schönefeld nicht nur Drogen gefunden, sondern auch einen per Haftbefehl gesuchten Mann. Die Ermittlungen dauern an.