In einer LVZ-Serie blicken wir auf die Ortschaften am Leipziger Stadtrand und gehen der Frage nach: Fühlen sie sich abgehängt? Heute: Leipzig-Seehausen.

Leipzig. Weitläufige Felder säumen die Ortschaften im Norden Leipzigs. Über den Getreidehalmen, die sich zwischen Gottscheina und Hohenheida im Wind wiegen, erhebt sich am Horizont eine schier endlos scheinende Betonwand. Dahinter laufen im Minutentakt neue BMW vom Band. Das Werk, in dem mittlerweile mehr als 5000 Menschen beschäftigt sind, steht vor seiner nächsten millionenschweren Erweiterung. Ist die abgeschlossen, können dort jährlich bis zu 350.000 Autos gefertigt werden, 100.000 mehr als heute. Made in Leipzig-Seehausen.