Grundschule in Leipzig-Gundorf soll erweitert werden

Leipzig. Mehr Platz, Essen in der Schule und barrierefreier Zugang: Das soll die Grundschule in Gundorf ab 2027 alles bieten. Die Leipziger Stadtspitze hat einen entsprechenden Bau- und Finanzierungsbeschluss auf den Weg gebracht, wie das Amt für Jugend, Familie und Soziales, Bildung und Schulen mitteilte. Der Stadtrat muss noch darüber entscheiden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Plan für das Gebäude an der Leipziger Straße in Böhlitz-Ehrenberg sieht einen zweigeschossigen, transparenten Anbau an der östlichen Seite vor, der sich mit einem Schrägdach auf drei Stockwerke erweitert. Optisch zum alten Gebäude passend, soll der Neubau im Erdgeschoss mit einem Rankgerüst begrünt werden. Auch die Essensausgabe vor Ort und ein barrierefreier Zutritt sind den Plänen nach nach den Bauarbeiten möglich. Außerdem sollen die Sanitärräume in das Gebäude verlegt werden. Begrünung auf dem Verbindungsdach soll das Gebäude natürlich kühlen. Eine Photovoltaikanlage wird nachhaltige Energie liefern. Nach den Umbauarbeiten wird es voraussichtlich Platz für insgesamt 168 Kindern geben.

Lesen Sie auch

Grundschule in Gundorf soll mehr Platz und Essensausgabe vor Ort bekommen

Aktuell sind laut Internetseite der Schule 90 Kinder in der einzügigen Schule untergebracht. Diese umfasst verschiedene Gebäudeteile, die durch den Umbau zusammengeführt werden sollen. Laut Stadt hat die Schule aktuell einen Sporthallenanbau, die Toiletten sind in Containern auf dem Hof aufgebaut. Die Essensausgabe befindet sich in 260 Metern Entfernung beim Hort in der Volkssolidarität.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der Bauphase von voraussichtlich Mai 2024 bis März 2027 sollen Container auf der Sportfläche und dem Schulgarten als Zwischenlösung installiert werden. Etwa ein Jahr nach Beginn der Baustelle, also im Frühsommer 2025, soll die Modernisierung des Bestandsgebäudes beginnen. Die Kosten für den Umbau veranschlagt die Stadt derzeit mit 12,6 Millionen Euro.

LVZ