„Galaktischer“ Böhmermann landet in der Arena Leipzig

Jan Böhmermann, TV-Entertainer, gastiert am Montagabend in der Arena Leipzig.

Er ist bekannt für seine scharfe Satire und seinen Wortwitz, aber singen kann Jan Böhmermann auch. Wie sich beides miteinander verträgt, will er seinem Publikum am Montag zusammen mit dem Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld in einer galaktischen Show in der Arena Leipzig zeigen.