﻿„Haben nur noch drei freie Wohnungen“ – der Wohnungsmarkt im Leipziger Speckgürtel läuft heiß

Markkleeberg/Markranstädt/Schkeuditz/Taucha. Wer im Leipziger Umland auf Wohnungssuche geht, der stößt womöglich auf Wohnungsanzeigen, die das potenzielle Mieterherz höher schlagen lassen: „Wo andere Urlaub machen, sind Sie zu Hause“, heißt es dann zum Beispiel in Markranstädt: Der Kulkwitzer See liegt ja fast vor der Haustür, die Lebensqualität gilt als hoch. Und nicht nur hier: Markkleeberg, Schkeuditz, Taucha, Zwenkau – die Städte im sogenannten Speckgürtel von Leipzig machen als attraktive Orte zum Leben auf sich aufmerksam.

Doch inzwischen zeigt sich: Auch im großstadtnahen Umland erhitzt sich der Wohnungsmarkt zunehmend. So berichten es Menschen, die den Markt kennen, selbst Wohnungen vermieten. Die Folgen sind spürbar: Freie Wohnungen werden mitunter zur Mangelware, manche Mieter verlassen gar ihre Stadt. Und jene, die suchen, müssen feststellen, dass sie in ihrer Preiskategorie leer ausgehen. Wohin steuert der Mietwohnungsmarkt rund um Leipzig also? Wie lassen sich die aktuellen Entwicklungen erklären? Und vor allem: ist Besserung in Sicht?

Markkleeberg: „Bezahlbaren Wohraum zu finden, wird immer schwieriger“ – sagt der Oberbürgermeister

Zu den beliebtesten Städten rund um Leipzig zählt Markkleeberg. In der 25.ooo-Einwohnerstadt sei der Wohnungsmarkt bereits seit längerer Zeit angespannt, wie Oberbürgermeister Karsten Schütze (SPD) bestätigt. „Die Marktlage führt zu steigenden Mieten. Bezahlbaren Wohnraum zu finden, wird immer schwieriger“, sagt er. Die Spanne der Kaltmiete bewege sich in Markkleeberg zwischen 8 und 14 Euro pro Quadratmeter. „Wir wissen aber, dass auf dem privaten Markt auch höhere Preise verlangt werden“, sagt Schütze.

Ein wirkungsvolles Instrument, um gegenzusteuern, sieht der OBM in der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft, in Markkleeberg ist das die WBG. Rund 2100 Wohnungen hat das Unternehmen in seinem Bestand. Laut Angaben des OBM sind davon aber gerade einmal 34 frei. Die Leerstandsquote in Markkleeberg belaufe sich auf lediglich 1,5 Prozent.

Markkleebergs Oberbürgermeister Karsten Schütze © Quelle: André Kempner

Markranstädt: Kommunaler Geschäftsführer spricht von einer „Wohnungsnot“

Markkleeberg ist kein Einzelfall: In Markranstädt ist sogar von einer „düsteren Situation“ die Rede. Frank Sparschuh, der Geschäftsführer der kommunalen Bau- und Wohnungsmarktgesellschaft (MBWV), spricht ganz offen von einer „Wohnungsnot“. Nur 3 seiner 520 Wohnungen sind derzeit frei. Bei der MBWV habe die durchschnittliche Kaltmiete zuletzt noch bei 5,80 Euro pro Quadratmeter gelegen, teilt der Geschäftsführer mit.

Die 2021 fertiggestellte Wohnanlage in der Markranstädter Krakauer Straße zählt mit 22 Wohneinheiten zu den größeren der jüngsten MBWV-Bauvorhaben. Für eine spürbare Entlastung seien allerdings mindestens 40 bis 50 weitere Wohnungen nötig, sagt die Bürgermeisterin Nadine Stitterich. © Quelle: André Kempner

Allerdings weiß auch er, dass vor allem auf dem privaten Wohnungsmarkt an der Preisschraube gedreht wird. Mit fatalen Folgen, wie er sagt: „Wir könnten bei Neuvermietungen locker zehn Euro und mehr ansetzen, allerdings sind die Mieter dann keine Markranstädter mehr.“ Er sehe bei sieben Euro „die Oberkante dessen, was man Mietern in der Stadt zumuten kann.“

Taucha: „Deutlicher Nachfrageüberhang“ – so die Einschätzung von Gesellschaftschef

In Schkeuditz spiegelt sich auch die wirtschaftliche Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt wider: Mit wachsendem Zuzug würden die Angebote rarer, heißt es im Rathaus. Und gerade durch die vielen neuen Arbeitnehmer in den Schkeuditzer Unternehmen gebe es einen großen Bedarf an Wohnraum. Die Schkeuditzer Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft meldet derzeit 145 leere Wohnungen; 90 davon sollen bis Ende 2024 aber umfassend modernisiert werden.

Ebenfalls in Nordsachsen, in Taucha, sieht es ganz ähnlich aus: Der Mietmarkt ist auch hier erhitzt. „Wir spüren seit circa fünf Jahren einen deutlichen Nachfrageüberhang nach allen Wohnungstypen. Vor allem die größeren 4- und 5-Raumwohnungen sind sehr gefragt“, sagt Gunnar Simon, Geschäftsführer der Wohnen in Taucha. Das Unternehmen ist Tauchas größter Anbieter von Mietwohnungen. Simon schätzt den Leerstand auf 65 bis 80 Einheiten, 40 davon stünden dem Markt aber nicht zur Verfügung. Wer auf gängigen Wohnungsportalen, einer der ersten Anlaufstelle für Interessenten, nach freien Kapazitäten in Taucha sucht, muss feststellen: Gerade einmal zehn Treffer werden angezeigt. In Schkeuditz sind es immerhin 19 Suchergebnisse.

Es zeigt sich also: Es gibt zwar Wohnungen im nahen Leipziger Umland – Angebote sind aber rar. Bleibt die Frage: Was sind die Gründe für diese Entwicklung?

Der Speckgürtel um Leipzig verspricht „attraktive Lebensbedingungen“

Hier lohnt es sich, mit Außenstehenden zu sprechen. Jan Grade ist Geschäftsführer vom Analysehaus Empirica Regio – und verweist zunächst auf die demografische Entwicklung. „Leipzig gibt zunehmend Bevölkerung an sein Umland ab. Und vor allem Familien verlassen eher die Stadt, als dass sie aus dem Umland zuziehen, was bis 2017 statistisch noch der Fall war“, sagt er. Noch etwas fällt ihm beim Blick in seine Datenbanken auf: „Im Zeitraum 2011 bis 2021 ist die Bevölkerungsentwicklung der Gemeinden umso positiver, je näher sie an Leipzig grenzen.“

Neben der Demografie ist aber auch ein Blick nach Leipzig aufschlussreich. Markranstädts Bürgermeisterin Nadine Stitterich (parteilos) betont, dass auch die Wohnungssituation in der Stadt Druck auf das Umland erzeuge. Auch Markkleeberg hat die Knappheit von Wohnraum in der Großstadt als Ursache für den Zuzug ausgemacht. Beide Städte bestätigen zudem, dass sich die Unterbringung von Flüchtlingen auf den Wohnungsmarkt auswirkt. „Insbesondere aus der Ukraine geflüchtete Menschen konnten privat oder in kommunalen Wohnungen untergebracht werden“, heißt es in Markkleeberg. Es handele sich um rund 300 Personen.

Die Gründe, warum Menschen in den „Speckgürtel“ ziehen, sind derweil ganz unterschiedlich. Wie Rainer Hummelsheim, Vorstand beim Immobilienverband Deutschland Mitte-Ost, sagt, versprechen sich viele attraktive Lebensbedingungen – das betreffe vor allem die Städte in unmittelbarer Nähe zu Leipzig. „Hauptgrund ist die perfekte ÖPNV-Anbindung, insbesondere eine S-Bahn-Anbindung, mit der man schnell nach Leipzig rein und raus kommt, beispielsweise zur Arbeit, zum Einkaufen, für Kultur“, sagt er. Ein weiterer Faktor seien die Kosten: „Im Umland von Leipzig sind auch die kommunalen Betriebskosten geringer, wie Grundsteuer, Müllabfuhr und so weiter, die Bestandteil der Gesamtwohnkostenbelastung sind.“ Mit Ausnahme von Markkleeberg seien im Speckgürtel auch die Mieten günstiger.

Der ländliche Raum wird zur Alternative

All das hat Folgen – knapper werdende Wohnungen sind nur eine davon. In Markkleeberg beobachtet Oberbürgermeister Karsten Schütze, dass Menschen durch die gestiegenen Preise aus den Städten getrieben würden. „Immer wieder ziehen jüngere, auch ehrenamtlich engagierte, Menschen, in den ländlichen Raum, wo Miet- und Grundstückspreise deutlich niedriger sind“, sagt er. Auch in Schkeuditz schielen manche bei der Wohnungssuche auf das erweiterte Leipziger Umland – Bad Dürrenberg hinter der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt wird häufiger genannt.

Die Frage aller Fragen vor diesem Hintergrund ist: Wie lässt sich der Wohnungsmarkt im „Speckgürtel“ abkühlen? Die Antwort, heißt es unisono, wäre eigentlich einfach: mehr bauen. Das Problem aber: So einfach ist es nicht. Gunnar Simon von der Wohnen in Taucha meldet: Jegliche Vorhaben bei Generalsanierungen und bei der Neubautätigkeit im Geschosswohnungsbau seien zurückgestellt worden. In Schkeuditz plant die kommunale Wohnungsbaugesellschaft derzeit ebenfalls keine neuen Wohnungsprojekte. Inzwischen ist wegen der gestiegenen Zinsen und Baukosten schon von einer „Krise im Bau“ die Rede.

Kritisch geht auch Markranstädts Bürgermeisterin Stitterich (parteilos) mit den Rahmenbedingungen für den Wohnungsbau ins Gericht. „Die Bürokratie bei der Bauleitplanung und den Genehmigungsverfahren, die Anforderungen und Auflagen in Bezug auf bauliche und energetische Aspekte sowie Natur- und Umweltschutz tragen ebenfalls zu den derzeitigen Gegebenheiten bei“, sagt sie. Die Bürgermeisterin spricht sich indes für eine Ausweitung des sozialen Wohnungsbaus mit entsprechenden Förderprogrammen für die Kommunen im Umland aus. „In Sachsen gibt es diese Förderung bisher nur für die Städte Leipzig, Dresden und Chemnitz“, kritisiert Stitterich.

Hoffnungen ruhen auch auf Projekten privater Investoren

Analyst Jan Grade befürchtet angesichts der aktuellen Probleme, dass die Baufertigstellungen zurückgehen werden. „Halten die Umlandwanderungen von Leipzig in die Region weiterhin an, trifft diese Nachfrage auf ein zunehmend knappes Wohnungsangebot“, sagt er.

Ein Parkhaus sowie vier Mehrfamilienhäuser mit 144 Wohneinheiten entstehen derzeit im Halleschen Wohngebiet in Schkeuditz. © Quelle: Michael Strohmeyer

Private Investoren, heißt es im Schkeuditzer Rathaus, seien daher willkommen. Auch für das gesamte Umland gilt: Von Neubauprojekten haben sich Investoren nicht verabschiedet. In Schkeuditz entstehen neben zahlreichen Wohnungen im Markt-Carré vier Mehrgeschosshäuser auf dem Halleschen Feld. In Markkleeberg haben im Ortsteil Großstädteln die Bauarbeiten für ein Wohn- und Geschäftshaus begonnen. Es sind auch Projekte wie diese, auf denen nun die Hoffnungen ruhen.

