﻿ Botanischer Garten Leipzig: „Königin der Nacht“ öffnet ihre Blüten

Leipzig. Im Botanischen Garten der Universität Leipzig steht am Abend des 27. Juni 2023 ein besonderes Ereignis bevor: Die Königin der Nacht wird für wenige Stunden ihre Blüten zeigen. Der Name kommt nicht von ungefähr – denn jede Blüte öffnet sich nur eine einzige Nacht. Laut Cindy Limberg, Sprecherin des Botanischen Gartens, öffnet die universitäre Einrichtung in der Linnestraße 1 deshalb an diesem Dienstag ausnahmsweise zwischen 19 und 23 Uhr seine Gewächshäuser. Interessenten könnten dabei zusehen, wie sich bis zu 15 Blüten öffnen und wieder schließen. Der Eintritt kostet 5 Euro pro Person.

Blüten der Königin der Nacht öffnen nur ein einziges Mal

„Die Pflanze steckt nach dem „Alles oder Nichts“-Prinzip alle Nährstoffe in die Blüte, um bestäubt zu werden. Das bindet viele Ressourcen und kann nicht lange aufrecht erhalten werden“, erläuterte Limberg, weshalb die Pflanze ihre Blüten für lediglich so kurze Zeit zeigt. Das Ganze passiere außerdem in der Nacht, weil sie von Nachtfaltern und Fledermäusen bestäubt würden.

Die „Selenicereus grandiflorus“ stammt ursprünglich aus dem karibischen Raum. Ihre Blüten können einen Durchmesser von bis zu 30 Zentimetern erreichen. Cindy Limberg zufolge duften sie ein wenig nach Vanille und „sehen wunderschön aus. Ein bisschen wie eine Sonne.“

Gegen 14 Uhr am Dienstag gab der Botanische Garten offiziell bekannt, dass die Blüten sich voraussichtlich in der Nacht zu Mittwoch öffnen würden. „Wir erkennen, dass sich Blüten öffnen, wenn sich die Blütenspitze leicht öffnet und die weißlichen Blütenblätter anfangen herauszuschauen“, erläuterte Cindy Limberg. Das geschehe um die Mittagszeit.

Wie das eigene Pflanzen gelingt

Wer das royale Gewächs im eigenen Garten anpflanzen will, kann dies laut der Sprecherin des Botanischen Gartens durchaus tun. „Einfach in Kakteenerde einpflanzen, einen hellen, aber absonnigen Standort wählen und mäßig wässern, aber nicht austrocknen lassen“, empfiehlt die Expertin. „Da die Pflanze gern rankt, sind Rankhilfen ein Muss.“ Überwintern sollte sie von Oktober bis März etwas kühler, „aber auf keinen Fall unter 15 Grad“. Bei den Blüten sei jedoch etwas Geduld gefragt: Diese entwickle die Pflanze erst ab einem Alter von etwa fünf Jahren.

