﻿Neue Boulderhalle in Leipzig: Betreiber wollen modernes Bouldern und Wettkämpfe

Leipzig. Die hohe Decke mit altem Gebälk lässt die Halle weit wirken. Verstärkt wird dieser Eindruck durch die steilen, mit kleinen Löchern gespickten, schwarzen und holzfarbenen Wände in den unterschiedlichsten Neigungen, die einen langen Korridor bis ans andere Ende bilden. Die vieleckigen Fenster in einer der verwinkelten Holzkonstruktionen ergeben einen modernen Anblick. „Wir wollen, dass die Leute sich hier wohlfühlen“, erzählt Jost Lehmann, dem man anmerkt, wie viel Herzblut er mitsamt seinem Team seit Beginn der Planungen Anfang 2021 investiert hat. Hier in Leutzsch möchte er Leipzigs dritte Boulderhalle eröffnen. Und die soll etwas ganz Besonderes werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„In Leipzig deckt das Angebot bei Weitem nicht die Nachfrage. Sowohl was die Kapazitäten betrifft, aber auch im Hinblick auf die Qualität und die modernen Ansprüche ans Bouldern“, befindet der 30-Jährige. „Alleine gemessen an der Größe der Stadt und der Beliebtheit, die der Breitensport Bouldern genießt, wird bestimmt irgendwann noch eine vierte Halle kommen.“

Bisher sind die Wände im Onyx noch leer. Hier haben Betreiber Jost Lehmann und sein Team noch viel zu schrauben. © Quelle: Andre Kempner

Moderne Technik ermöglicht völlig neue Winkel bei Boulderwänden

Der Bouldersport habe sich zudem seit dem Aufkommen der ersten Hallen stark weiterentwickelt. „Wir versuchen, den neuen Ansprüchen gerecht zu werden. Ich als Routenbauer habe die Wände nach meinen Ideen geformt, mit großen Flächen ohne harte Kanten. Dank neuester Fräsen und Bautechnik sind mittlerweile auch ganz andere Winkel möglich als früher“, sagt Lehmann. „Wir wollen Routen, die Abwechslung bringen und allen die Möglichkeiten geben, sich auszuprobieren. Das bedeutet mehr Bewegungsspiel – auch in einfachen Routen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ganze 1050 Quadratmeter reine Kletterfläche bietet das Onyx, das in Kooperation mit der Boulderhalle „Plan B“ aus Jena entsteht. „Die Wände sollen nicht zugepflastert werden, das ist auch ein Stück weit unser optischer Anspruch“, beschreibt der Leipziger seine Vorstellungen. Trotzdem soll die Fläche für etwa 250 bis 300 Routen, die sich in insgesamt acht Schwierigkeitsgrade einteilen lassen, ausreichen. Das sind immer noch mehr als in den anderen Leipziger Hallen, wie er erklärt.

Mehr als Bouldern – Onyx bekommt Yoga-Raum und eigene Küche

Das Onyx soll jedoch nicht nur aus Kletterwänden bestehen. Im sogenannten „Haus im Haus“, das durch Scheiben von Geräuschen und Staub aus der Halle abgeschirmt ist, wird ein Essbereich eingerichtet, in dem frische, vegane Gerichte vom hauseigenen Koch kreiert werden. In der Etage darüber ist ein Yoga-Raum vorgesehen. Hinter den Kletterwänden entsteht im zweiten Stockwerk neben einem boulderspezifischen Trainingsbereich auch ein Kletterbereich speziell für Kinder. „Für Kinder sind eigene Routen wichtig, denn die können manche für Erwachsene vorgesehenen Griffe sonst aufgrund ihrer Körpergröße gar nicht erreichen“, erklärt Lehmann. Einzigartig wird auch der Praxisraum nebenan, wo eine bisher einzigartige Leistungsdiagnostik für fortgeschrittene Boulderer angeboten werden soll.

Aber nicht nur bei der Ausstattung soll das Onyx breit aufgestellt sein. Darüber hinaus möchte man neue Formate anbieten und Wettkämpfe abhalten. „Anfang Dezember ist geplant, dass die Boulder-Bundesliga hier stattfindet. Das sollte eigentlich schon diesen Februar passieren, aber da hatten wir dann doch noch nicht eröffnet. Außerdem wollen wir einmal jährlich eine Leipziger Meisterschaft organisieren“, erklärt der 30-Jährige. Durch die vielen geplanten Events soll die Halle Menschen aus ganz Deutschland anlocken.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Teurer als Bloc und Kosmos: Onyx-Eröffnung im August geplant

Preislich wird die Boulderhalle in Leutzsch wohl die teuerste in Leipzig werden. 13 Euro zahlt man mit Normaltarif, im Bloc und Kosmos sind es zehn beziehungsweise elf Euro. Mit Ermäßigung kostet der zeitlich unbegrenzte Besuch im Onyx dann elf Euro. Die notwendigen Boulderschuhe kann man sich bei Bedarf gegen eine Gebühr ausleihen. „Das sind sehr faire Preise“, meint Lehmann. „Wir haben unter anderem durch die Größe der Halle hohe Kosten im laufenden Betrieb und kommen den Kunden damit schon entgegen.“

Bis zur Eröffnung dauert es jedoch noch etwas. Ursprünglich war die für den Dezember 2022 vorgesehen, verzögerte sich allerdings immer wieder. „Wir peilen jetzt Anfang August an, aber das ist noch nicht konkret“, erzählt der 30-Jährige. Mit dem Trockenbau sei man fast durch, auch Heizung und Lüftung sind bereits installiert. „Den Abschluss macht der Fliesenleger, der im Juni loslegt. Dann müssen wir noch in Eigenarbeit alles vorbereiten, die Matten werden im Juli ankommen“, beschreibt Lehmann.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und natürlich müssen noch die Griffe an die Wand geschraubt werden. Ob dann auch Boulderbegeisterte aus dem Leipziger Osten den weiten Weg nach Leutzsch auf sich nehmen, statt ins nahe gelegene Bloc zu gehen, daran ließe sich der Erfolg des Konzeptes messen, so Lehmann.

LVZ