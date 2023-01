﻿Pflaster vor dem Leipziger Bowlingtreff: gewöhnlich oder schützenswert?

Ausstellung im Komm-Haus

In einer Ausstellung im Grünauer Komm-Haus in der Selliner Straße 17 wird ab 12. Januar, 17 Uhr, an den Bowlingtreff erinnert, der 1987 als moderne Freizeiteinrichtung Leipzig auf dem Leuschnerplatz feierlich öffnete. Seit 1997 steht das Gebäude leer. Der Grünauer Fritz Hundt hat Dokumente zu den Baumaßnahmen, Speisekarten, Fotos von Brigadegruppen und andere Zeitdokumente aus der späten DDR zusammengetragen. Diese Originalunterlagen, thematisch auf 14 Tafeln aufbereitet, liefern ein anschauliches Bild zu diesem Teil der Leipziger Stadtgeschichte. Hundt hat die Schau mit Filzstift, Schere, großkopierten Fotos selbst gestaltet. Daraus ergeben sich Collagen, die angenehm analog wirken. Fast wie eine Schul-Wandzeitung zu DDR-Zeiten. Die Ausstellung ist bis März zu sehen. Der Eintritt ist frei.