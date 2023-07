Zwei Gebäude brennen in Leipzig – Feuerwehr muss löschen

Leipzig. Die Leipziger Feuerwehr musste am Montag zu zwei Bränden im Stadtgebiet anrücken. In der Arthur-Hoffmann-Straße im südlichen Leipziger Zentrum stand die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Flammen. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Rauchmelder Alarm geschlagen.

Vor Ort konnte die Feuerwehr keine Person in der Wohnung antreffen. Die Einsatzkräfte brachen die Wohnungstür auf und löschten das Feuer. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 10.000 Euro. Ermittler sollen nun die Brandursache klären. Mutmaßlich entstand das Feuer durch einen technischen Defekt an einem Gerät.

Verdacht auf Brandstiftung in der Prager Straße

Bei einem zweiten Brand in Leipzig Probstheida stand am Montagabend ein leerstehendes Wohnhaus in der Prager Straße in Höhe des Südfriedhofes in Flammen. Die alarmierte Feuerwehr löschte das Feuer. Die Polizei geht davon aus, dass Unbekannte das Feuer im Erdgeschoss des Hauses legten. Zeugen hatten laut Polizeiangaben gesehen, wie zwei Männer zuvor das Gelände verlassen hatten.

Die Prager Straße, als eine Hauptverkehrsader, musste ab der Kommandant-Prendel-Allee in stadtauswärtiger Richtung während der Löscharbeiten gesperrt werden. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Schadens lässt sich noch nicht beziffern. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Brandstiftung.

