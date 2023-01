﻿Nach Feuer auf Müllplatz: Wohnhaus in Leipzig-Grünau gerät in Brand

Die Feuerwehr konnte den Brand in der Pfaffensteinstraße schnell löschen. (Archivfoto)

Leipzig. In der Nacht auf Freitag ist es im Leipziger Stadtteil Grünau zu einem Brand gekommen. Wie ein Sprecher der Polizei am Morgen erklärte, ist das Feuer aus noch unbekannter Ursachsen auf einem Müllplatz in der Pfaffensteinstraße ausgebrochen. Vor dort sprang es auf einen angrenzenden Wohnblock über.

Die herbeigerufene Feuerwehr konnte die Flammen in der Nacht löschen. Laut Polizeiangaben wurde niemand verletzt, der Schaden beläuft sich nach vorläufigen Schätzungen auf 25.000 Euro.

Am Morgen waren Ermittler der Polizei vor Ort, um der Ursache des Feuers auf den Grund zu gehen. Es wurde ein Verfahren wegen des Verdachts auf Brandstiftung eingeleitet.