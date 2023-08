Feuer in Mehrfamilienhaus

Brand im Leipziger Westen: Feuerwehreinsatz in der Graßdorfer Straße

Am Sonntagabend gab es in der Graßdorfer Straße einen Rettungseinsatz von Feuerwehr und Polizei wegen eines Brandes.

Zahlreiche Kräfte von Feuerwehr und Polizei waren am Sonntagabend in Volkmarsdorf im Einsatz. Dort brannte ein Mehrfamilienhaus in der Graßdorfer Straße.