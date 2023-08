Nach Feuer im Keller gut 20 Personen evakuiert

Newsletter „Leipzig Update“

Ein Jahr vor der Landtagswahl in Sachsen - die AfD liegt weit vorn

Es rumort in Deutschland. Ein Jahr vor der Landtagswahl in Sachsen schlägt sich das Auf und Ab zwischen vielen Krisenpunkten im Land in einem Aufwind der AfD nieder. Jedenfalls was das Stimmungsbild unter Wählern betrifft.