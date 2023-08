Brand im Reclam-Gymnasium in Leipzig – Hausmeister löscht Flammen

Leipzig. Die Leipziger Anton-Philipp-Reclam-Schule musste am Mittwochvormittag aufgrund eines Brandes evakuiert werden. Wie eine Polizeisprecherin gegenüber der LVZ erklärt, waren die Rettungskräfte gegen 11 Uhr zum Schulkomplex in der Tarostraße gerufen worden. Inzwischen wurde der Einsatz abgebrochen. Die Flammen konnten gelöscht werden und die Schülerinnen und Schüler wieder zurück in die Einrichtung kehren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Laut Polizei war das Feuer auf der Mädchentoilette in der ersten Etage ausgebrochen. „Jemand bislang Unbekanntes hat dort offenbar etwas entzündet“, so die Behördensprecherin. Während die Schulleitung das Gebäude evakuieren ließ, habe ein Mitarbeiter sofort reagiert: „Der Hausmeister der Schule griff beherzt ein und konnte die Flammen in der Toilette löschen.“ Die inzwischen auch eingetroffene Feuerwehr beseitigte anschließend die Rauchentwicklung.

Hausmeister mit Rauchvergiftung im Krankenhaus

Der Hausmeister selbst wurde bei der Rettungstat verletzt. „Er musste mit Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus gebracht werden.“ Weitere Verletzte sind bislang nicht bekannt. Etwa gegen 12 Uhr konnten alle Schülerinnen und Schüler dann wieder ins Gebäude zurückkehren und der Unterricht fortgesetzt werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rauchschwaden drangen am Mittwoch aus einem Teil der Anton-Philipp-Reclam-Schule in Leipzig. © Quelle: privat

Die Kriminalpolizei hat nun ihre Ermittlungen. „Es geht um den Verdacht der Brandstiftung“, so die Polizeisprecherin weiter. Zum entstandenen Schaden gibt es bislang keine Schätzungen.

Erst Anfang Juli war die Bildungseinrichtung ebenfalls geräumt worden – damals aufgrund einer „möglichen Gefährdungslage“. Wie eine Polizeisprecherin erklärte, war gegen 10.30 Uhr ein Hinweis über die Notruf-App „Nora“ eingegangen. Demnach sollen zwei verdächtige Personen im Umfeld der Schule gesichtet worden sein. Bewaffnete Beamte durchkämmten daraufhin das Schulgelände. Letztlich stellte sich der Amok-Alarm aber als Fehlinformation heraus.

LVZ