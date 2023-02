﻿Brand auf Sachsenforst-Betriebshof in Leipzig: Vier Fahrzeuge durch Feuer zerstört

In der Nacht zum Donnerstag sind auf einem Betriebshof des Staatsbetriebs Sachsenforst zwei Transporter und zwei Firmen-Pkw ausgebrannt. Die Polizei geht von einem politischen Hintergrund der mutmaßlichen Brandstiftung aus.

Vier Fahrzeuge des Staatsbetriebs Sachsenforst in der Leipziger Heilemannstraße sind ausgebrannt. Die Kripo sichert die Spuren am Tatort.

Leipzig. Mehrere Fahrzeuge des Staatsbetriebs Sachsenforst sind in der Nacht zum Donnerstag in Leipzig ausgebrannt. Die zwei betroffenen Kleintransporter sowie zwei weitere Firmen-Pkw waren auf dem Gelände eines Betriebshofs im Stadtteil Connewitz abgestellt und wurden offenbar vorsätzlich in Brand gesteckt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Polizei geht von einem politischen Motiv hinter dem mutmaßlichen Anschlag aus. Das Landeskriminalamt (LKA) hat inzwischen die Ermittlungen übernommen. Zum entstandenen Schaden und den Hintergründen ist bislang nichts bekannt.

Zur Schadenssumme gibt es bislang keine Angaben. © Quelle: André Kempner

Das Revier des Leipziger Sachsenforst-Betriebs umfasst die Gehölze im Stadtgebiet, aber auch Flächen in den Landkreisen Nordsachsen und Mittelsachsen – konkret im Muldental, im Neuseenland, rings um den Collm und Oschatz herum sowie bis hin nach Döbeln.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Denkbar wäre, dass die Brände im Zusammenhang mit Protesten in der Laußnitzer Heide im Landkreis Bautzen stehen. Am Mittwoch hatte die Polizei mit der Räumung eines seit 2021 bestehenden Protestcamps begonnen. Die Klimaschützerinnen und Klimaschützer wollten die geplante Abholzung von Waldteilen für die Errichtung einer neuen Kiesgrube verhindern. Die Räumung verlief den Angaben zufolge friedlich. mpu