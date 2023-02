﻿Tödlicher Brand in Leipziger Eisenbahnstraße: Ursache für Feuer geklärt

Zwei Menschen starben am Montag bei Bränden in Leipzig. Im Fall des Wohnungsbrandes in der Eisenbahnstraße steht inzwischen fest, was das Feuer ausgelöst hat.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket