Leipzig. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind im Leipziger Stadtteil Mockau-Süd mehrere Fahrzeuge eines Autohandels vollständig ausgebrannt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ist die Ursache für das Feuer bei einem Fahrzeughandel in der Friedrichshafener Straße bisher unklar. Ein Zeuge tätigte um 1.46 Uhr einen Notruf. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Es wurden Ermittlungen wegen Brandstiftung eingeleitet.