Feldbrand greift im Leipziger Südwesten auf Kleingärten über

Leipzig. Dichter Rauch über Leipzig: Ein Feuer in Lausen-Grünau hat am Donnerstag von einem Feld auf eine Kleingartenanlage übergegriffen. Laut Polizei wurde zunächst gegen 14 Uhr der Feldbrand an der Schönauer Straße gemeldet. Laut der Rettungsleitstelle der Leipziger Feuerwehr kämpften etwa 50 bis 60 Kräfte gegen die Flammen.

Auch mehrere Schrebergärten des Kleingartenvereins Lerchenhain sind betroffen. „Für Viele hier ist das sehr dramatisch“, berichtet Dieter Stöber. Bekannte von ihm sind im Urlaub, können nicht selber nach dem Rechten sehen. Sein Grundstück steht in zweiter Reihe, ist bislang nicht betroffen. Eine Frau berichtete zudem, dass es auf dem Feld bereits öfter zu Bränden kam – bislang ohne größere Auswirkungen für die Gartenanlage. Dieses Mal hatten sie und andere Pächter weniger Glück.

Ähnlich geht es auch Tanja Schwärzer. „Die erste Rauchentwicklung war so heftig, dass eine riesige Rauchwand über die Gärten gezogen ist“, berichtet die Pächterin. Zwei Jahre lang hätte sie ihren Garten renoviert und alles mit viel Liebe hergerichtet. „Jetzt ist vermutlich nichts mehr übrig.“

Einige Hundert Meter entfernt in der Schönauer Straße befindet sich eine Tankstelle. Dort sei die Lage am Nachmittag ruhig, fasst Mitarbeiter Stefan Täubrich auf LVZ-Anfrage zusammen. „Wir merken nicht so viel von dem Feuer. Es riecht nach Qualm.“ Bislang mussten sie keine besonderen Schutzmaßnahmen treffen. Ähnlich ist die Lage beim nahe gelegenen Gashändler Air Liquide. „Wir behalten die Lage im Blick“, sagte eine Mitarbeiterin. Eine Berufsschule wurde vorsichtshalber evakuiert.

Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten

Ersten Erkenntnissen der Feuerwehr zufolge brachen die Flammen an einer Stelle auf dem Feld nahe dem Kulkwitzer See aus. „Der Wind hat den Feldbrand in die Gartenlauben reingetrieben“, sagte Einsatzleiter Christof Schultheis. „Aktuell brennen sechs bis sieben Gartenhütten.“ Die Kräfte vor Ort versuchten, von allen Seiten Schläuche zu legen und das Feuer so händisch zu bekämpfen.

In Grünau hat ein Feldbrand auf eine Kleingartenanlage übergegriffen. © Quelle: Wolfgang Sens

Die Rauchsäule war am Nachmittag in weiten Teilen Leipzigs zu sehen, unter anderem bis hin zum Cospudener See. Anwohnerinnen und Anwohner wurden über die Warn-App Nina vor Geruchsbelästigung und Rauchentwicklung gewarnt. In der Umgebung sollen Türen und Fenster geschlossen bleiben sowie Ventilatoren und Klimaanlagen ausgeschaltet werden. Durch den Feuerwehreinsatz könne es zudem zu Verkehrseinschränkungen kommen. Ortskundige werden gebeten, den Bereich großräumig zu umfahren. Laut Polizei wurden Teile des Lausener Wegs und der Schönauer Straße gesperrt.

Kein Brand in Plagwitz

Eine erste Meldung, laut der es auch an der Ecke Zschochersche und Markranstädter Straße brennen sollte, bestätigte sich Polizei-Angaben zufolge nicht. An der Ecke befindet sich das Gelände der ehemaligen Swiderski-Fabrik. Im August letzten Jahres kam es dort zu einem größeren Brand, der über Tage hinweg mehrfach wieder aufgeflammt war.

