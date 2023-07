Brand in Leipzig-Gohlis: Balkon und Dachstuhl in Flammen

Zeugenaufruf

Nächtliche Raubüberfälle im Leipziger Zentrum und Westen

Am frühen Samstagmorgen ist ein 30-Jähriger in Böhlitz-Ehrenberg zusammengeschlagen und ausgeraubt worden. In der Nacht zum Sonntag wurde dann ein 19-Jähriger in der Leipziger Innenstadt Opfer von Räubern.