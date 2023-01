﻿Nach Feuer auf Müllplatz: Wohnhaus in Leipzig-Grünau gerät in Brand

Donnerstagnacht ist ein Brand auf einem Müllplatz im Leipziger Stadtteil Grünau ausgebrochen. Das Feuer sprang auf einen Wohnblock über. Verletzt wurde niemand. Nun ermittelt die Polizei.

Leipzig. In der Nacht auf Freitag ist es im Leipziger Stadtteil Grünau zu einem Brand gekommen. Wie ein Sprecher der Polizei am Morgen erklärte, ist das Feuer aus noch unbekannter Ursachsen auf einem Müllplatz in der Pfaffensteinstraße ausgebrochen. Von dort sprang es auf einen angrenzenden Wohnblock über.