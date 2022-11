Feuerwehr findet tote Frau nach Brand in Leipzig-Lindenau

Ein Feuerwehrauto mit eingeschaltetem Blaulicht fährt zum Einsatz. In Leipzig hat es in der Felsenkellerstraße gebrannt. (Symbolbild)

In einem Mehrfamilienhaus in der Leipziger Felsenkellerstraße sind in der Nacht Flammen ausgebrochen. Die Feuerwehr fand bei den Löscharbeiten eine Leiche.