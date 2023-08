Flammen zerstören Vereinsheim nahe des Bruno-Plache-Stadions

Leipzig. Ein Vereinsheim in Leipzig-Probstheida ist in der Nacht zu Donnerstag durch ein Feuer zerstört worden. Das Gebäude in der Connewitzer Straße stand gegen 4 Uhr komplett in Flammen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Es soll hohe, sich ausdehnende Flammen gegeben haben. Das Haus gehört zum Leipziger Golfverein 1. Bahnen-Golf-Club Leipzig (1. BGC Leipzig) und ist Teil einer Minigolfanlage nahe des Bruno-Plache-Stadions im Süden der Stadt.

Ein Zeuge hatte die Feuerwehr alarmiert. Gegen 6 Uhr war das Feuer gelöscht. Ob der Brand vorsätzlich oder fahrlässig ausgelöst wurde, konnte die Polizei noch nicht sagen. Die Ermittlungen laufen. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand, auch sollen keine weiteren Gebäude von dem Feuer betroffen sein. Die Connewitzer Straße war aus Sicherheitsgründen teilweise bis etwa 7.30 Uhr voll gesperrt.

