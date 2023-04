Im Leipziger Nordosten brannte es am Dienstagabend in einem Mehrfamilienhaus im Seipelweg. Eine Frau konnte nur noch tot aus ihrer Wohnung geborgen werden. Ihre Identität konnte noch nicht eindeutig festgestellt werden.

Bei einem Brand in Leipzig-Schönefeld wurde am Dienstagabend eine tote Frau in einer Wohnung gefunden. (Symbolbild)

Brand in Leipzig-Schönefeld: Frau tot in Wohnung gefunden

Leipzig. Im Leipziger Stadtteil Schönefeld-Ost hat am Dienstagabend eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei wurden um 22.10 Uhr alarmiert und trafen wenig später im Seipelweg 24 ein, wo es in einer Wohnung in der dritten Etage brannte.

Das Wohnhaus sowie ein angrenzendes Nachbarhaus wurden nach Angaben der Polizei evakuiert. Nachdem die Löscharbeiten abgeschlossen waren, fanden die Einsatzkräfte in der Brandwohnung den leblosen Körper einer Frau. Wie die Polizei mitteilte, konnte die Identität der Verstorbenen bisher nicht eindeutig geklärt werden. Nähere Angaben zu ihren Tod und der Brandursache konnten noch nicht gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an. Die Kriminalpolizei wird einen Brandursachenermittler zum Einsatz bringen.

Ein Großteil der Bewohnerinnen und Bewohner konnte nach Abschluss der Löscharbeiten wieder zurück in ihre Wohnungen. Nur ein Teil des Mehrfamilienhauses blieb unbewohnbar, sodass die Mieter anderweitig untergebracht wurden, hieß es. Weitere Anwohner wurden durch das Feuer nicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden.

Brandstiftung in Leipzig-Grünau

Zu einem weiteren Brand kam es am Dienstagabend in Leipzig-Grünau. Im Keller eines Wohnblocks in der Ringstraße setzten Unbekannte um 20.18 Uhr Pappe in Brand. Durch die alarmierten Feuerwehrkräfte konnte der Brand unterbunden und ein weiteres Ausweiten des Feuers verhindert werden, teilte die Polizei mit. Es wurde niemand verletzt. An der Kellerwand entstanden Brandspuren. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts einer Brandstiftung aufgenommen.