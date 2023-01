﻿Ein Verletzter bei Wohnungsbrand im Leipziger Osten

Feuerwehr und Polizei mussten in der Nacht zu Samstag zu einem Wohnungsbrand in Leipzig-Schönefeld ausrücken. Der Mieter der Wohnung im 8. Stock eines Hochhauses in der Fritz-Siemon-Straße wurde verletzt.

Leipzig. Bei einem Wohnungsbrand in der Fritz-Siemon-Straße in Leipzig-Schönefeld ist in der Nacht zu Samstag der 53-jährige Mieter verletzt worden. Gegen 0.30 Uhr war in der Wohnung im 8. Stock des Hochhauses aus bisher ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen, wie die Polizei am Samstag auf LVZ-Anfrage erklärte.

Der Mann wurde von der Feuerwehr aus seiner Wohnung gerettet, mit einer Rauchgasvergiftung musste er ins Krankenhaus. 21 Mieterinnen und Mieter des Hochhauses verließen für die Dauer der Löscharbeiten selbstständig das Gebäude. Über die Schadenshöhe konnte die Polizei keine Angaben machen.

