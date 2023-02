﻿Vier Verletzte bei Wohnungsbrand in Leipzig-Stötteritz

Nach einem Brand in einem Stötteritzer Mehrfamilienhaus wurden mehrere Anwohnerinnen und Anwohner in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Leipzig. Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus im Leipziger Osten sind in der Nacht zu Montag vier Personen verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen war in einer Wohnung in der Papiermühlstraße in Stötteritz gegen 1.40 Uhr wegen eines technischen Defekts an einem elektrischen Gerät ein Feuer ausgebrochen, berichtete die Polizei am Montagnachmittag.

Die 26- und 23-Jahre alten Mieter sowie zwei 20- und 21-jährige Anwohnerinnen wurden wegen einer Rauchgasvergiftung medizinisch versorgt, zwei Personen wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zudem brachte die Feuerwehr wegen der Löscharbeiten mehrere Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses in Sicherheit. Sie konnten später wieder in ihre Wohnungen zurück. Die Wohnung, in der das Feuer ausbrach, sei derzeit allerdings nicht bewohnbar, so die Polizei.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen. Auch ein Brandursachenermittler sei nun im Einsatz, heißt es.