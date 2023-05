Nach einem Brand in einem Leipziger Pflegeheim hat die Suche nach der Ursache begonnen. Die Bewohnerinnen und Bewohner wurden in eine neue Unterkunft gebracht worden – denn es besteht Einsturzgefahr.

Leipzig. Einen Tag nach dem Brand in einem Pflegeheim der Diakonie Leipzig hat die Kriminalpolizei vor Ort begonnen, nach der Ursache zu suchen. In der Nacht zum Montag war im Dachstuhl der Einrichtung in der Chopinstraße ein Feuer ausgebrochen. Dabei wurde niemand verletzt: Alle 40 Bewohnerinnen und Bewohner konnten bereits in ein anderes Quartier im Leipziger Osten gebracht werden. Eine Pfarrerin und ein Pfarrer seien zugegen, um den Betroffenen beizustehen, berichtete Susanne Hofferbert von der Diakonie Leipzig am Dienstag.