﻿Brandanschlag auf Leipziger Autohaus: LKA sieht weitere Händler gefährdet

Nach dem Brand in einem Skoda-Autohaus in Leipzig Ost: Nach Ansicht des Landeskriminalamts sind auch die Autos anderer Händler gefährdet.

In einem Bekennerschreiben wird der Brandanschlag auf ein Skoda-Autohaus in Leipzig damit begründet, dass der Hersteller in anderen Ländern die Polizei ausrüste. LKA warnt Autohändler.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket