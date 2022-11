Mehrere Autos von Immobilienfirma brennen im Leipziger Osten

Unbekannte Täter haben am frühen Dienstagmorgen mehrere Fahrzeuge auf dem Gelände eines Immobilienunternehmens in Brand gesetzt. Das Unternehmen war bereits mehrfach Opfer von Brandstiftung. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Im Leipziger Osten haben am Dienstagmorgen rund zehn Fahrzeuge eines Immobilienunternehmens gebrannt.

Das Unternehmen war bereits mehrfach an verschiedenen Standorten in Sachsen von Brandanschlägen betroffen, heißt es vom Landeskriminalamt (LKA). Deswegen hat das Polizeiliche Extremismus- und Terrorismus-Abwehrzentrum (PTAZ) die Ermittlungen übernommen. Möglicherweise seien Themen wie die fortschreitende Gentrifizierung und die Überteuerung von Wohngebieten Motivation für die mehrfachen Brandstiftungen auf das Immobilienunternehmen, hieß es.

Immobilienunternehmen bereits mehrfach von Brandstiftung betroffen

Im Leipziger Osten haben am frühen Dienstagmorgen mehrere Fahrzeuge gebrannt. Die Kriminalpolizei ermittelt derzeit vor Ort wegen Brandstiftung. Eine politische Motivation könne nicht ausgeschlossen werden, teilte die Polizei mit. Betroffen ist laut LVZ-Informationen das Immobilienunternehmen „Vonovia“ in der Geithainer Straße in Sellerhausen-Stünz. Auf dem Gelände sollen rund zehn Fahrzeuge gebrannt haben. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen.