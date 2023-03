Am Montagnachmittag

Lkw fährt auf Wohnmobil auf: Zwei Schwerverletzte nach Unfall auf der A9 bei Leipzig

Am Montagnachmittag ist auf der Autobahn A9 bei Leipzig ein Lkw in ein Wohnmobil gekracht. Bei dem Zusammenstoß wurde auch ein Pkw in Mitleidenschaft gezogen.