Bekennerschreiben aufgetaucht: Transporter im Leipziger Osten angezündet

Leipzig. Auf dem Internetportal „indymedia“ ist ein Post aufgetaucht, der sich zu dem Brand in der Mierendorffstraße bekennt. Durch den Anschlag habe man die „Knastindustire“ angreifen wollen, heißt es dort.

Unter dem Pseudonym „anarchist:innen“ wurde um 12:55 Uhr bei indymedia unter der Überschrift „Spie-Auto abgefackelt – Knastindustire angegriffen“ Folgendes gepostet:

„Aus Solidarität mit allen Personen, die im Gefängnis oder auf der Straße kämpfen haben wir heute Nacht ein Auto der Knastbaufirma Spie abgefackelt. Das ist ein praktischer Beitrag zu den Anarchistischen Tagen in Leipzig. Nichts bringt unsere Herrschaftsfeindlichkeit so zum Ausdruck bringt, wie eine ihrer Maschinen in Flammen!“ (Fehler im Original/v. d. Red. übernommmen)

Brandanschlag auf Transporter in Leipzig: Polizei bittet um Mithilfe

In der Nacht zum Mittwoch hat im Leipziger Stadtteil Anger-Crottendorf ein Firmentransporter gebrannt. Gegen 0.45 Uhr sei die Feuerwehr zu dem geparkten Fahrzeug in der Mierendorffstraße gerufen worden, teilte die Polizei mit. Personen seien dabei nicht verletzt worden.

Ersten Schätzungen zufolge liegt der Sachschaden bei etwa 25.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt wegen einer möglichen Brandstiftung und bitte die Bevölkerung um Mithilfe. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei, Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, Tel. (0341) 96 64 66 66 zu melden.