﻿Ermittlungen nach Brandanschlag auf Verbindungshaus einer Leipziger Burschenschaft

Leipzig. Nachdem auf ein Mehrfamilienhaus im Leipziger Stadtteil Gohlis-Süd ein Brandanschlag verübt worden ist, gehen Polizei und Staatsanwaltschaft von versuchtem Mord aus. Wie die Polizei am Dienstag erklärte, soll das Gebäude in der Georg-Schumann-Straße 38 bisher unter anderem als Verbindungshaus einer Burschenschaft genutzt worden sein. Außerdem wird auch wegen versuchter Brandstiftung mit Todesfolge ermittelt.

Laut bisheriger Erkenntnisse war in der Nacht zum vergangenen Donnerstag (30. Juni) zwischen 1.30 Uhr und 5.38 Uhr mutmaßlich ein Brandsatz ins Gebäude geworfen worden. Das Feuer habe in der Folge mehrere im Erdgeschoss abgestellte Gegenstände zerstört. „Es erlosch dann offensichtlich nach einiger Zeit von selbst, ohne dass der Brand das Gebäude selbst bzw. wesentliche Gebäudebestandteile, wie das aus Holz bestehende Treppenhaus, in Brand setzte“, teilte die Polizei. Der Schaden blieb zunächst unbemerkt, die Feuerwehr war nicht im Einsatz.

Staatsanwaltschaft: Täter nahmen Tod billigend in Kauf

Aufgrund der Ermittlungen am Tatort und geltender Rechtssprechung des Bundesgerichtshofes habe die Staatsanwaltschaft Leipzig die Tat dennoch als versuchten Mord und versuchte Brandstiftung mit Todesfolge bewertet. „Der oder die Täter haben es zumindest billigend in Kauf genommen, dass der zur Nachtzeit in ein von Menschen bewohntes Haus geworfene Brandsatz das Haus in Brand setzt und die Bewohner infolge dessen zu Tode kommen“, hieß es am Dienstag. Nur aufgrund glücklicher Umstände sei es letztlich nach dem mutmaßlichen Wurf eines Brandsatzes nicht zu einem größeren Brand im Gebäude gekommen.

Parallel zum Angriff auf das Gebäude sei ein Graffito an der Außenwand des Wohnhauses angebracht worden – welches laut Polizei „die Bekämpfung von Personen mit angeblich rechter Gesinnung thematisiert“. Zudem sei bei einem Auto eines Burschenschaftsmitglieds, das auf einem nahen Parkplatz abgestellt war, eine Scheibe eingeschlagen worden, heiß es.

Landeskriminalamt übernimmt Ermittlungen

Aufgrund des offensichtlich politischen Hintergrunds der Taten habe inzwischen das Polizeiliche Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum (PTAZ) des sächsischen Landeskriminalamtes die Ermittlungen im Fall übernommen.

Die Behörden bitten mögliche Zeuginnen und Zeugen der Taten, sich bei der Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 oder telefonisch unter 0341 / 966 4 6666 zu melden.

