﻿Polizeieinsatz an der Brandenburger Brücke: Autos werden umgeleitet –Zugverkehr ist gestoppt

Die Leipziger Polizei ist mit einem Großaufgebot an der Brandenburger Brücke im Einsatz.

Die Zugverbindungen von Leipzig nach Dresden und Chemnitz wurden am Dienstagabend eingestellt. Im Bereich der Brandenburger Brücke ist auch die B2 in beide Richtungen gesperrt. Grund ist eine Person, die in der Brücken-Konstruktion herumklettert, wie die Polizei informierte.