﻿Brandgefahr in Leipzig? „Der Auwald neigt nicht dazu zu brennen“

Leipzig. Trockenheit und Hitze haben in diesem Jahr in Sachsen bereits einen hohen Preis gefordert. Schon 850 Hektar Wald, so viel wie seit 2008 nicht mehr, sind in den vergangenen Wochen im Freistaat den Flammen zum Opfer gefallen. Für Leipzig hatte die Stadt erst am Montag, nach dem wiederholten Erreichen der Waldbrandgefahrenstufe 4 (hoch), ein stadtweites Lagerfeuerverbot erlassen. Am Dienstag senkte der Deutsche Wetterdienst die Gefährdung in der Stadt jedoch wieder – und zwar auf die Stufe 2 (gering). Was bedeutet das, und wie groß ist die Bedrohung für den Stadtwald, die grüne Lunge Leipzigs?

Die Waldbrandgefährdungskarte für Sachsen am 16. August 2022. © Quelle: Staatsbetrieb Sachsenforst

Erstmals in diesem Sommer hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am vergangenen Donnerstag und Freitag für Leipzig die Stufe 4, die vorletzte auf der Gefahrenskala, ausgerufen. Am Wochenende entspannte sich die Lage dann für zwei Tage, bevor am Montag das Gefährdungspotenzial wieder stieg. Für diesen Mittwoch und Donnerstag prognostiziert der DWD die Stufe 3 (mittlere Gefahr), die dann am Freitag aufgrund der Regenvorhersagen auf 1 (sehr gering) zurückfallen könnte.

Polizeiverordnung sieht Verbot von Lagerfeuern vor

„Die Waldbrandgefährdung ist momentan sehr volatil“, so eine Sprecherin der Stadtverwaltung. Dennoch bleibe das Lagerfeuerverbot in der Stadt bestehen. Das Ordnungsamt beruft sich dabei auf die Polizeiverordnung, nach der das Abbrennen von offenen Feuern, insbesondere von Lagerfeuern, „bei langanhaltender Trockenheit und großer Hitze verboten“ ist. Ein Zustand, an dem sich auch nach den Regenschauern am Montagnachmittag nichts Grundlegendes geändert hat.

Auf trockenen Wiesen wie hier im Rosental sollten Besucher beim Umgang mit Feuer besonders vorsichtig sein. © Quelle: Jonas Dengler

Lediglich drei von der Kommune ausgewiesene Stellen im Stadtwald, in dem laut Sächsischem Waldgesetz ansonsten offene Feuer und Rauchen grundsätzlich untersagt sind, sind von dem Verbot ausgenommen. Dort dürfen Lagerfeuer (maximale Flammenhöhe: ein Meter) weiter abgebrannt werden. Die Plätze wurden eigens dafür angelegt, sind für Rettungs- und Feuerwehrfahrzeuge gut zugänglich und haben die Zahl der illegalen Lagerfeuer im Wald in den vergangenen Jahren deutlich reduziert.

Grillen ist ohne Einschränkungen weiterhin erlaubt

Grillen ist hingegen nicht nur an den öffentlichen Grillplätzen, sondern überall in der Stadt weiterhin erlaubt – sofern ein Abstand von 100 Meter zum Wald und die gängigen Regeln zum Brandschutz eingehalten werden. Zum Beispiel: Grill darf keinen unmittelbaren Bodenkontakt haben, das Feuer muss zum Schluss vollständig gelöscht, alle Abfälle müssen entsorgen werden. Lagerfeuer an kontrollierten Plätzen, Grillen weiter erlaubt – ein Widerspruch zur aktuellen Lage?

Auch wenn es im Stadtwald vertrocknete Bäume gibt, ist der Auwald in Gänze durch seine Laubbaum-Struktur gut vor Brandgefahren geschützt. © Quelle: Jonas Dengler

Laubbäume speichern mehr Wasser als Nadelgehölze

Mit den verheerenden Waldbränden in der Sächsischen Schweiz oder in Nordsachsen lasse sich die Situation in Leipzig nicht vergleichen, erklärt Torsten Kolbe von der Leipziger Feuerwehr. „Der Auwald neigt nicht dazu zu brennen“, sagt er. Ein wesentlicher Grund dafür ist die Baumstruktur, die sich von der in den Brandregionen deutlich unterscheidet. Anders als dort sind Nadelbäume, die nicht zuletzt wegen ihrer Harze und Nadeln wie Zunder brennen, im Auwald kaum verbreitet. Die hier vorkommenden Laubbäume speichern mehr Wasser und brennen dadurch auch schlechter. Zudem ist der Boden im Auwald immer noch vergleichsweise feucht.

Deshalb habe es im Stadtwald noch nie größere Brände gegeben. Gelegentlich entzündet sich Bodenvegetation, trockenes Gras etwa, oder ein neu aufgeforstetes Areal. So hatte es jüngst auf einer einige Quadratmeter großen Fläche im Arboretum, einem Lehrgarten in Lößnig-Dölitz, gebrannt. Das Feuer konnte durch die Kameraden der Holzhausener Wehr jedoch schnell gelöscht werden. In der vergangenen Woche war es noch zu einem Flächenbrand auf einer Wiese in Schönau im Leipziger Westen gekommen.

Über eine spezielle Ausrüstung für Waldbrände verfügt die Leipziger Feuerwehr zwar nicht, so Torsten Kolbe. Allerdings sind die Freiwilligen Feuerwehren in den peripheren Ortsteilen mit geländegängigen Tank- und Löschfahrzeugen ausgerüstet. Große Tanklöschfahrzeuge stehen beispielsweise in der Feuerwache Südwest, aber auch bei den Freiwilligen Feuerwehren Wiederitzsch, Böhlitz-Ehrenberg, Liebertwolkwitz und Engelsdorf. Mit ihnen können nicht nur Flächen-, sondern im Zweifelsfall auch Waldbrände bekämpft werden.

Ohne gesonderte Genehmigung können folgende Grill- und Lagerfeuerplätze in Leipzig weiter genutzt werden:

Öffentliche Grillplätze in Parks

Friedenspark: am Tischtennisplatz in der Nähe vom Kleingartenverein Siegismund im Zentrum-Südost

Rosental: Leibnizweg im Zentrum-Nordwest

Stadtteilpark Rabet: Nähe Konradstraße in Neustadt-Neuschönefeld

Lene-Voigt-Park: Nähe Gerichtsweg in Reudnitz-Thonberg

Erholungspark Lößnig-Dölitz: Pergola südlich des Stauteiches in Lößnig

Öffentliche Grill- und Lagefeuerplätze im Stadtwald:

Friesenstraße: vor dem Sportplatz des SV Leipzig-West in der Nähe vom Charlottenhof in Richtung Hans-Driesch-Straße in Alt-Lindenau

Nonnenweg: Waldgebiet Nonne, Nähe Anton-Bruckner-Allee/Sachsenbrücke auf der Fläche zwischen dem Bolzplatz und dem Gesundheitssportgelände des BSV AOK in Schleußig

Waldstraße: Marienweg im hinteren Rosental, am Fuße des Aussichtsturmes im Zentrum-Nordwest