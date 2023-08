﻿Brandserie in Leipziger Hotels: Klimaaktivist muss ins Gefängnis

Leipzig. Seine Motive blieben bis zum Schluss rätselhaft: Der geständige Serienbrandstifter Dominick S. (25) ist am Freitag am Landgericht Leipzig zu mehreren Jahren Haft verurteilt worden. Der Klimaaktivist hatte im Prozess die Anklagevorwürfe weitgehend eingeräumt, über die Hintergründe jedoch geschwiegen.

Schwere Brandstiftung, gefährliche Körperverletzung, Sachbeschädigung, Missbrauch von Notrufen – die 17. Strafkammer unter Vorsitz von Richter Robby Bauer sah die Vielzahl von Anklagevorwürfen als bestätigt an. Als besonders schwerwiegend wertete sie ein Feuer am Neujahrstag kurz vor 10.15 Uhr. Da soll der Angeklagte in einem Zimmer im Motel One am Augustusplatz ein Bett angezündet und dann den Raum verlassen haben. Der Schaden belief sich nach Polizeiangaben auf etwa 18 000 Euro.

Weil der Serienbrandstifter auch als Klimaaktivist aktiv sein soll, versammelten sich einige Unterstützer zum Prozessauftakt vor dem Landgericht. © Quelle: André Kempner

Schon in den Tagen zuvor hatte Dominick S. nach Überzeugung des Gerichts immer wieder in Leipziger Hotels und in einem Lokal Feuer gelegt. Die Tatserie begann am 28. Dezember vorigen Jahres. Gegen 4.15 Uhr zündete der Angeklagte im Flur der zweiten Etage des Penta-Hotels am Großen Brockhaus einen Brandmelder an. Dies räumte er, wie die anderen Taten auch, vor Gericht weitgehend ein. Wegen des Rauchgases litten mehrere Gäste des Hotels unter Hustenanfällen und einem brennenden Hals. Einen zweiten Brand legte Dominick S. rund drei Stunden später auf derselben Etage. Ein Pizzakarton brannte und verrußte den zum Glück schwer entflammbaren Fußboden und die Wände.

Am Neujahrsmorgen war der Brandstifter besonders aktiv. Gegen 6 Uhr zündete er auf der Herrentoilette des Lokals „Spizz“ im Stadtzentrum einen Abfallbehälter an, alarmierte danach die Behörden per Notruf und behauptete, es habe bei dem Feuer zwölf Verletzte gegeben. Wenig später brannte im Book-Hotel in der Auguste-Schmidt-Straße im Zentrum-Südost ein Abfallbehälter. Wieder steckte Dominick S. dahinter und wieder wählte er den Notruf. Am 3. Januar sorgte der 25-Jährige für einen Feueralarm im Meininger-Hotel am Brühl, indem er gegen 5.15 Uhr ein Taschentuch anzündete und auf einem Flur in einen Brandmelder steckte. Die Polizei evakuierte nach eigenen Angaben rund 50 Hotelgäste.

Hotelrechnungen nicht bezahlt – auch Betrugsfälle angeklagt

Dominick S. ließ über seinen Verteidiger vor Gericht erklären, dass er die Brandmelder nur angezündet habe, um Alarm auszulösen. Weder habe er Menschen gefährden, noch Schaden anrichten wollen. Das Gericht wertete diese Taten letztlich als Sachbeschädigungen. Hinzu kam eine zweite Anklage wegen Betrugs, weil sich Dominick S. nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft im Oktober und November 2022, vor allem aber während der Brandserie, mehrere Wochen lang in Leipziger Hotels einquartiert hatte, bei der Buchung eine ungültige Kreditkarte nutzte und die Rechnungen schuldig blieb.

Ermittler kamen ihm durch einen Abgleich der Gästelisten in den Hotels auf die Spur. Am Rande der Besetzung des Waldstücks Heidebogen („Heibo“) bei Ottendorf-Okrilla nördlich von Dresden soll Dominick S., der sich nach Informationen von Unterstützern als Klimaaktivist und Antifaschist bezeichnet, festgenommen worden sein. Zum Prozessauftakt fand vor dem Landgericht eine Solidaritätskundgebung mit allerdings sehr wenigen Teilnehmern statt.

Nach vier Verhandlungstagen forderte Staatsanwältin Karin Schultrich eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren und vier Monaten, Verteidiger Wolf-Georg-Winkler zweieinhalb Jahre Haft. Die Strafkammer schickte Dominick S. schließlich für dreieinhalb Jahre hinter Gitter, nachdem der psychiatrische Gutachter bei ihm auch keine Anzeichen für eine Schuldunfähigkeit festgestellt hatte.

