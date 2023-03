Überwachungsbilder veröffentlicht: Polizei Leipzig sucht Brandstifter

Leipzig. Die Polizei Leipzig sucht nach Personen, die Hinweise zu einem mutmaßlichen Brandstifter liefern können. Der bisher unbekannte Täter hat am 17. Dezember 2021 kurz nach Mitternacht zwei Pkw auf der Freifläche eines Autohauses in der Zwickauer Straße im Leipziger Stadtteil Marienbrunn in Brand gesetzt. Durch eine Überwachungskamera konnten Bilder des Tatverdächtigen gesichert werden.

Hier können Sie die Bilder der Überwachungskamera einsehen: Link

Brandstifter in Leipzig schmiert politische Parolen auf Pkws

Laut Polizei soll der ubekannte Mann zwischen 0.45 Uhr und 0.55 Uhr zunächst mit roter Farbe politische Symbole und Parolen auf zwei Pkw Mini und die Glasfassade des Autohauses geschmiert haben. Anschließend setzte er zwei BMW X3 in Brand. Durch die Hitze wurden zwei weitere danebenstehenden BMW beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 200.000 Euro. Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen Brandstiftung und Sachbeschädigung auf.

Wer erkennt den Verdächtigen auf den Überwachungsbildern?

Die Aufnahmen der Kamera zeigen, dass der Mann zum Tatzeitpunkt eine schwarze Jacke mit einem Bild auf dem Rücken, eine graue Kapuze (eventuell einen Hoodie unter der Jacke) sowie eine schwarze Hose trug.

Den Angaben nach konnten durch die Ermittlungen bisher keine weiteren Erkenntnisse gewonnen werden. Einem richterlichen Beschluss folgend wendet sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder dem unbekannten Tatverdächtigen geben können, melden sich bei der Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig oder per Telefon unter (0341) 96 64 66 66.