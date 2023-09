Brandstiftung in Leipzig Neulindenau: Keller steht in Flammen

Kostenfrei bis 13:11 Uhr lesen

Bundesweite Aktion

Warntag in Sachsen: Schrille Handy-Töne, heulende Sirenen und ein Fehlalarm

Der bundesweite Warntag des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe lief um 11 Uhr auch in Sachsen als Test ab. Auch in der Region Leipzig sprangen die Sirenen an.