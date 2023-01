Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung in Leipziger Hotels

Immer wieder kam es in den vergangenen Tagen zu Brandstiftungen in Leipziger Hotels.

Polizei und Feuerwehr mussten am Dienstagmorgen zu einem Einsatz in einem Leipziger Hotel ausrücken. In den vergangenen Tagen gab es ähnliche Vorfälle in anderen Häusern.