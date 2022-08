Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag vier Fahrzeuge des Unternehmens „teilAuto“ in Brand gesetzt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

In der vergangenen Nacht haben vier Transporter im Leipziger Zentrum-Südost gebrannt.

Leipzig. In der Nacht zu Freitag haben Unbekannte im Leipziger Zentrum-Südost vier Transporter des Carsharing-Unternehmens Teilauto in Brand gesetzt. Die Fahrzeuge waren auf einem Stellplatz bei der Straße „An den Tierkliniken“ geparkt. Nachdem die Polizeidirektion Leipzig kurz nach 1.30 Uhr alarmiert worden war, rückte die Feuerwehr aus, um die Flammen zu löschen.

Die Polizei schätzt den durch den Brand entstandenen Schaden auf einen Betrag im niedrigen sechsstelligen Bereich. Andere Fahrzeuge, die in der Nähe geparkt waren, seien nicht beschädigt worden. „Die Kriminalpolizei hat die Transporter sichergestellt und wird diese in der Folge zur Brandursache untersuchen“, informierte eine Sprecherin. Die Behörden ermitteln nun wegen Brandstiftung.

Zeugenaufruf: Polizei bittet um Mithilfe

In diesem Zusammenhang bittet die Kriminalpolizei um Mithilfe. Hinweise und Informationen zum Sachverhalt oder den Tatverdächtigen nimmt die Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig oder telefonisch unter 0341 966 4 6666 entgegen.

