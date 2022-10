﻿Braucht Leipzig eine Task Force „Energiewende“?

Leipzig. Es ist wohl das zentrale Projekt Leipzigs auf dem Weg zur Klimaneutralität: der Bau einer Solarthermieanlage in Lausen, die die Stadtwerke Leipzig errichten wollen. Doch das Vorhaben kommt nicht voran, was sowohl an Planungen als auch an Lieferengpässen liegt (die LVZ berichtete). Die Grünen fordern nun eine Task Force "Energiewende", die alle Planungen rund ums Klimaschutzprogramm beschleunigt – und sie wollen zudem eine Vorrangregelung für den Ausbau von erneuerbaren Energien in kommunalen Planungsprozessen. Diese Task Force steht auf der November-Tagung des Stadtrates zur Debatte. Ihr Ziel soll es sein, eine zügige Umsetzung der Maßnahmen aus dem Sofortmaßnahmenprogramm zum Klimanotstand 2020 sowie dem Energie- und Klimaschutzprogramm 2030 zu gewährleisten. Eine Task Force in der Verwaltung hat beispielsweise funktioniert, um das Schul- und Kitabauprogramm zügig voranzubringen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vorrang für Solaranlagen und Windräder

„Der Weg zu klimafreundlicher und bezahlbarer Energie führt nur über einen massiven Ausbau von erneuerbaren Energien. Leipzig muss mit gutem Beispiel vorangehen. Planung und Genehmigung müssen dringend beschleunigt werden“, sagt Tobias Peter, der Fraktionsvorsitzende. Das funktioniere aber noch nicht. Grünen-Stadtrat Jürgen Kasek ergänzt, es genüge schon ein Blick auf die Leipziger Dächer, um zu sehen, dass Genehmigungsprozesse zu lange dauern, weil Ämter sich nicht einig werden. „Damit die geplante Task Force effektiv arbeiten kann, braucht sie eine verbindliche Arbeitsgrundlage. Mit einer Vorrangregelung dürfen zum Beispiel Denkmalschutz oder Immissionsschutz nicht mehr automatisch dazu führen, dass Solaranlagen oder Windräder verhindert werden. Wenn umwelt- oder naturschutzrechtliche Ausnahmen zulässig sind, sollen diese auch in der Regel erteilt werden“, so Fraktionschef Peter. Eine Ausnahme sei aber der Artenschutz.

Linke: Kommunaler Rettungsschirm nötig

Doch braucht es diese Task Force wirklich? „Wir haben ein Referat Nachhaltige Entwicklung und Klimaschutz mit mehreren Experten eingerichtet“, sagt Getu Abraham (SPD). Noch eine neue Arbeitsgruppe mache die Bewältigung vieler Aufgaben nicht leichter. „Es ist nicht zielführend. Als Wissenschaftler bin ich da pragmatischer.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Michael Neuhaus (Die Linke) wird da deutlicher: „Es ist ein Schaufenster-Antrag der Grünen, der uns nicht voranbringt.“ Mit dem Nachhaltigkeitsreferat gebe es eine zentrale Stelle, die die Energiewende beschleunigen und die klimapolitischen Beschlüsse umsetzen soll. Dies sei schon eine Art Task Force. Sicherlich könne man darüber reden, ob das Referat besser personell ausgestattet werden müsste. Wichtiger sei, juristische Hindernisse – wie etwa beim Thema Mieterstrom – aus dem Weg zu räumen und geeignete Flächen für erneuerbare Energien zu finden. „Oft fehlt das Geld, um zu investieren.“ Die Grünen sollten lieber ihre Verbindung zu Bund und Land nutzen, einen kommunalen Rettungsschirm voranzutreiben.

CDU: Bei Menschen für Verständnis werben

„Der Verwaltungsapparat bläht sich ohnehin immer mehr auf“, findet Andreas Schultz (CDU) und verweist auf den Etat Leipzigs, mit dem viele Aufgaben gar nicht mehr zu meistern sind. Viele Maßnahmen, beispielsweise die Errichtung weiterer Tempo 30-Zonen in der Messestadt, brächten die Kommune nicht weiter, machten den Verkehr nicht flüssiger. Wichtiger sei, die Menschen mitzunehmen und für Verständnis für das Energie- und Klimaschutzprogramm zu werben. Christian Kriegel (AfD) meint derweil, dass die Fachleute der stadteigenen L-Gruppe den notwendigen Mix aus regenerativen und fossilen Energieträgern bestens im Blick haben. Eine Task Force sei überflüssig. „Aus unserer Sicht ist die Energiewende ohnehin gescheitert.“

Ute-Elisabeth Gabelmann (Freibeuter) hat diese Meinung: „Wir benötigen für diese Sachfragen nicht noch ein weiteres Gremium, sondern müssen dafür sorgen, dass auf allen Ebenen schlagkräftig agiert wird.“ Ihre Fraktion könne sich der Auffassung der Stadtverwaltung anschließen, die vorschlägt, für das Thema bereits etablierte Strukturen zu nutzen.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue LVZ-App herunter:

- Für iOS

- Für Android