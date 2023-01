Braucht Leipzigs Südfriedhof ein Leitsystem für Touristen? Das war der Donnerstag in Leipzig

Leipzigs CDU möchte den Südfriedhof mit einem Leitsystem zu berühmten Gräbern für Besucher attraktiver machen. Doch ist das angemessen? Fragen zur Verhältnismäßigkeit wirft auch ein Polizeieinsatz in Connewitz auf - das war der Donnerstag in Leipzig

was sind Friedhöfe für Sie? Orte des Trauerns und Gedenkens? Oder Orte mit gar touristischer Bedeutung? Haben Sie schon mal einen Friedhof besucht, weil dort eine berühmte Person begraben liegt? Diese Art Fragen werden im Leipziger Stadtrat diskutiert. Die Leipziger CDU möchte den Südfriedhof touristisch attraktiver machen und eine Ausschilderung zu Gräbern bedeutender Persönlichkeiten installieren.

Auf dem mehr als 130 Jahre alten Südfriedhof fanden unter anderem Dichterin Lene Voigt, Gewandhauskapellmeister Kurt Masur, Maler Wolfgang Mattheuer, Schriftsteller Christian Fürchtegott Gellert und Zirkusdirektor Cliff Aeros (Julius Jäger) ihre letzte Ruhe. Da das rund 75 Hektar große Areal sei auch als Park angelegt, der für Leipziger wie Touristen gleichermaßen eben auch als Naherholungsort genutzt werde, argumentiert CDU-Stadtrat Michael Weickert für die Idee, Wegweiser zu prominenten Grabstellen zu installieren. Mein Kollege Mathias Orbeck hat die Debatte verfolgt.

Doch braucht der Leipziger Südfriedhof diese Art Beschilderung überhaupt? Friedhöfe sind von den Lebenden abgetrennte Bereiche, die Angehörigen von Verstorbenen einen Raum garantieren, an denen sie ungestört erinnern, gedenken und trauern können. So ist es in vielen Kulturen seit Jahrtausenden. Und so sollte es bleiben, befindet LVZ-Reporterchef Thomas Lieb in seinem Kommentar zum Thema.

Friedhöfe sind dennoch offenkundig für viele Menschen auch Orte zum Spazierengehen, Fotografieren, Rumsitzen. LVZ-Reporterin Denise Peikert hatte im November dem Leipziger Südfriedhof einen Besuch abgestattet und einen Ort der Lebenden erfahren. Lesen Sie hier ihre Reportage.

Es ist noch nicht verkündet, aber endgültig entschieden. Christopher Nkunku verlässt RB Leipzig im Sommer, wechselt zum Chelsea FC. Nun droht zwischen London und Cottaweg eine Art Zielkonflikt. © Quelle: Sebastian Kahnert/dpa

Deal wasserdicht: Christopher Nkunku verlässt RB Leipzig gen Chelsea.

Fünf Lese-Empfehlungen für Sie

Zitat des Tages

Mit sowas bringst du den Sachsen auf die Palme. Nils Steiger, Mit-Inhaber der veganen Fleischerei in Dresden.

Das wird morgen für Leipzig wichtig

Fortsetzung Prozess gegen Ex-MDR-Unterhaltungschef Udo Foht: Der Skandal rund um den Fernsehmanager in dem öffentlich-rechtlichen ARD-Sender kam 2011 ans Licht. Die Staatsanwaltschaft wirft dem früheren TV-Manager im Tatzeitraum ab Februar 2008 Betrug, Untreue, Bestechlichkeit und Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit seiner beruflichen Tätigkeit zum Nachteil verschiedener mutmaßlich Geschädigter vor. Lesen Sie hier die LZV-Recherchen zum Gerichtsprozess.

Eishockey: Oberliga Nord, Hauptrunde, 44. Spieltag: Die Icefighters Leipzig spielen ab 20Uhr im Eiszirkus Leipzig gegen die Hammer Eisbären.

