﻿„Breakfast Club“ bringt frischen Wind in die Leipziger Gastro-Szene

„The Breakfast Club“ im Wünschmann-Haus auf der Karl-Liebknecht-Straße bläst frischen Wind in die Leipziger Gastro-Szene – nicht nur morgens, verspricht Betreiber Aimal Barikzay. Wir haben uns das neue Lokal angeschaut.

Im „Breakfast Club“ in der Karl-Liebknecht Straße gibt es vielfältige Frühstücksvarianten.

Leipzig. Warum woanders frühstücken als zuhause? Kühlschrank auf, Marmelade, Wurst und Käse finden sich bestimmt. Abgesehen von entspannten Urlaubstagen, müssen es gute Gründe sein, sich auf den Weg zu machen.

Vor allem Appetit sollte vorhanden sein, ebenso ausgiebig Zeit und Neugierde auf Abwechslung. Das funktioniert im „The Breakfast Club“ in der Karl-Liebknecht-Straße – vorausgesetzt, etwas Kleingeld ist dabei, aber dazu später. „Spät“ ist ein guter Einstieg, denn gefrühstückt werden kann bis 16 Uhr.

Kühne Pläne des Betreibers Aimal Barikzay sahen eigentlich Öffnungszeiten rund um die Uhr vor. Doch die Nachfrage erweist sich denn doch als noch nicht so stark wie gewünscht. Eilige Leipziger hasten morgens eher schnell zur Arbeit, tagsüber muss sich das Angebot noch herumsprechen und Touristen wie Nachteulen ziehen derzeit auch nicht gerade in Scharen durch den Kiez. Zudem fehlt Aimal Barikzay nach eigenem Bekunden schlichtweg Personal.

Filmisch inspiriert

Vor elf Jahren kam er aus Berlin zum Studium und in der Gastronomie an, übernahm schließlich die Geschäftsführung des Restaurants Zihnø und eröffnete nun auch „The Breakfast Club“, inspiriert vom Teenager-Film „The Breakfast Club“ von 1985. Das Logo erinnert an Audrey Hepburn im Film „Frühstück bei Tiffany’s“.

Auf der Karl-Liebknecht Straße. © Quelle: Stella Weiß

Beeindruckend ist zuerst das Wünschmann-Haus selbst. Der Weg führt durch einen Rundbogen vorbei an Glasmosaiken des Malers Arthur Michaelis in die ehemalige Schalterhalle eines Postamtes. Die gibt komplett renoviert den Rahmen für das Restaurant. Grüne, meist künstliche Pflanzen wirken etwas verloren und das Ambiente trotz Lounge-Ecke und Kaffeebar recht kühl. Zum Glück liegen auf den Fensterbrettern weiche Kissen, mit denen es sich die Besucherinnen und Besucher auf harten Holzstühlen bequem machen können.

Fantasievolle Gedecke

Die Speisekarte findet sich in Form eines QR-Codes auf den Tischen. Also Handy draufhalten, scannen und los geht’s. Sie startet mit Eierspeisen, aber nicht irgendwelchen. Die gebratenen oder pochierten Eier kommen auf getoastetem Sauerteigbrot, zum Beispiel mit Speck oder Sucuk oder Tofu. Besonders fein ist eine Sous-Vide-Variante, bei der sich das flüssige Eigelb über alles ergießt. Das können Kirschtomaten, Feta-Käse und Avocadocreme sein, alles schön angerichtet und mit Hollandaise überzogen. Auf Wunsch erweitert die Küche mit Pilzen, Feigen, Paprika oder geräuchertem Eigelb, Lachs und Edamame. Gewürze und Kräuter, auch türkischer Joghurt oder fermentierte Chilisauce sorgen für überraschende Momente.

getoastetes Sauerteigbrot mit Butter, Acocado, pochierten Eiern sous vide, Feta Käse und Kirschtomaten Waffeln mit Beeren, Streusel, Vanillecreme und Sirup Auf der Karl-Liebknecht Straße. © Quelle: Stella Weiß

Wer größeren Hunger hat, kann sich eine ganze Platte bestellen, die dann zusätzlich zum Beispiel mit Kartoffeln und gerösteten Tomaten bestückt ist. Beim Vegan Breakfast sind Avocado, Rote Bete, Hummus und Tofu-Rührei Hauptzutaten. Die Sandwiches kommen als dreifach belegte Toastscheiben daher, gefüllt mit kräftig gewürzten Gemüsen, Kirschtomaten und Pilzen. Die Pommes dazu lassen sich auch als Einzelportion bestellen, entweder mit Parmesan bestreut oder mit sautierten Pilzen. Die probierte Smoothie Bowl wird eiskalt serviert, dafür mit Bananenscheiben, Beeren und Müsli aufgepeppt. Interessant wirken zudem frisch gebackene Pancakes und appetitlich dekorierte Waffeln am Nachbartisch. Wer es eilig hat, kann sich auch mit Kuchen, Muffins oder Croissants begnügen.

Zum Getränkeangebot gehören einige Weine, Prosecco oder Drinks wie Bloody Mary. Aufgrund der aktuellen Öffnungszeit bis 16 Uhr sind wohl eher heiße Schokoladen, Tee- und Kaffeespezialitäten die Favoriten. Und davon gibt es jede Menge, darunter Cold Brew, Espresso Tonic oder Butterfly Latte.

Faire Rechnung

Das Vergnügen hat seinen Preis: Die Gedecke starten als schmale Basisvariante bei 7 Euro, ein 0,2-Liter-Glas frisch gepresster Organgensaft steht mit 4,50 Euro auf der Rechnung. Fair Play: Die Frühstücksideen aus frischen Zutaten sind qualitativ ohne Makel. Kundige Köchinnen und Köchen zeigen, wie es geht. Die locker-freundlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Service runden das Flair ab. Wer zuhause bleibt, muss in der Regel alles selber machen und vorher auch noch einkaufen.

Steckbrief

The Breakfast Club

Karl-Liebknecht-Str. 12, 04107 Leipzig, Tel. 0341-25 69 45 85

www.breakfastclub-leipzig.com

Konzept: Frühstücksrestaurant

Extras: keine

Geöffnet: 9 bis 16 Uhr, Dienstag geschlossen

Preise: Croissants 2,50 Euro, Kuchen 6 Euro, Eierspeisen 7 bis 12 Euro, Smoothie Bowls 6,50/8,50 Euro, Pancakes/Waffeln/Specials 10,50 bis 12 Euro, Kindergerichte 5/7 Euro

Karten: EC

Fazit: ganztagstaugliche Frühstücksideen mit akzeptablem Preis-Leistungs-Verhältnis

Von Petra Mewes