﻿Anwohner in Leipziger Eisenbahnstraße kritisieren Ausschreitungen: „So lassen sich Konflikte nicht klären“

Aktivisten zündeten Barrikaden an

Sie zündeten Barrikaden an, um gegen den vermeintlichen Ausverkauf des Viertels zu protestieren: Linke Aktivisten haben am Dienstagabend in der Leipziger Eisenbahnstraße Sachschäden verursacht und einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Anrainer sehen die Aktionen kritisch.

